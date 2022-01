El próximo 13 de febrero, Castilla y León celebra elecciones. Unos comicios cruciales para consolidar las aspiraciones del Partido Popular a La Moncloa. El líder del PP, Pablo Casado, responde en esta entrevista con OKDIARIO sobre la posibilidad de que Vox exija entrar en el Gobierno para apoyar al presidente Alfonso Fernández Mañueco, a quien las encuestas dan como claro ganador. Además, Casado descarta un Gobierno de concentración con el PSOE de Pedro Sánchez en unas futuras generales. «Sánchez es la izquierda más radical que gobierna en Europa. Nunca España ha tenido un Gobierno más radical que el de Sánchez», afirma, rotundo.

Pregunta.- Elecciones en Castilla y León. Si ustedes tienen mayoría, pero minoritaria, y necesitan los votos de Vox y Vox les exige entrar en el Gobierno, ¿aceptarán a Vox en el Gobierno de Castilla y León? ¿Eso sería trasladable al Gobierno de España si el señor Abascal le exige ministros de Vox para que usted pueda ser presidente?

Respuesta.- Yo llevo tres años diciendo lo mismo y por tanto soy coherente. No anticipo escenarios que no han llegado, eso es evidente. Pero, sobre todo, lo importante en unas elecciones es ser capaces de gobernar con las manos libres. En los gobiernos de coalición ya se ha visto, como en el Gobierno de España con Podemos, que es un partido no homologable en ningún otro país de Europa, que es un desastre. Pero también hemos visto que, incluso en los gobiernos autonómicos con Ciudadanos, esas dependencias de coalición generan inestabilidad. Incluso en el Gobierno de España cuando dependíamos de Ciudadanos, que acabó en una moción de censura. Por eso, con todo el respeto, porque yo no soy de hacer cordones sanitarios como hace la izquierda, sí que digo que nuestro objetivo en Castilla y León es tener una mayoría que sume más escaños que la alternativa de la izquierda. Y, por tanto, si no hay una investidura alternativa, como ha pasado en la Comunidad de Madrid, tú vas a la investidura diciendo: «Si estáis de acuerdo con mi programa o me apoyáis o lo explicáis». Es lo que le pasó a Isabel Díaz Ayuso.

P.- O sea, que no les van a dar entrada en el Gobierno de Castilla y León.

R.- Es que yo escuché incluso a Isabel Díaz Ayuso diciéndole a Gabilondo que si no quería que dependiese de Vox pues que le votase él. Y luego dicen: «Pero ha pactado con Vox los Presupuestos». Eso es otra cosa, es la gobernabilidad. Y habrá leyes que pacte con Vox y otras que podrá pactar con el PSOE de Madrid. Habrá cosas en las que estén de acuerdo. Pero lo importante es que ella no depende de una investidura en la que te metan cuatro consejeros que dentro de dos años, como le pasó con los de Ciudadanos, a lo mejor te impidan tomar medidas en una pandemia.

P.- ¿Pero si lo exigen como condición ‘sine qua non’?

R.- Pero eso son futuribles. Nosotros lo que estamos diciendo es que si tú tienes más escaños que una posible investidura de izquierdas no hay condición sine qua non porque tú vas a la investidura y lo único que puede hacer el otro partido es votar a la izquierda, porque con su abstención sales tú. Pero lo digo con todo respeto. Luego la gente dice que «parece mentira, que se blanquea a Podemos y se demoniza a Vox» o que «el PP sea tan arrogante que piden que les voten gratis». Yo no he dicho eso. Como es obvio, en unas elecciones vas a tener una mayoría suficiente para no depender de nadie, pero sin demonizar a ese alguien. Y creo que en el caso de Alfonso Fernández Mañueco, como dicen las encuestas, eso va a suceder. Después, para aprobar leyes y Presupuestos estoy convencido de que habrá que llegar a grandes acuerdos con los partidos políticos que compartan nuestro principios.

P.- Se armó mucho revuelo cuando usted viajó a Sudamérica y habló de un Gobierno de concentración.

R.- Y además lo dije contestando a una pregunta muy parecida a esta. Me dijeron que yo sólo sumaría con Vox y dije que ojalá tuviese mayoría absoluta. Y contesté una cosa. Que hay un ejemplo reciente, el de Madrid, y otro de hace cuatro años. Y es que Rajoy fue a una investidura y pidió al PSOE abstenerse y luego gobernó con Ciudadanos.

P.- ¿Pero usted haría un Gobierno de concentración con Pedro Sánchez?

R.- Evidentemente, no. De hecho, hace dos años me presionó todo el mundo para que me abstuviera y dejara gobernar a Sánchez. Y no sólo la izquierda, sino gente muy influyente de la derecha e incluso de mi partido. Incluso había gente que me decía que yo tenía que ser vicepresidente de Sánchez. Ahí está la hemeroteca. Y yo me planté, como me he plantado con el Consejo del Poder Judicial, con la moción de Vox, con los indultos o con la reforma laboral. Somos un partido de principios y no tengo nada que ver con Sánchez. Primero, por ideas, porque yo no tengo nada que ver con el PSOE. Soy un liberal y lo llevo defendiendo toda la vida. Pero aún menos con este PSOE, que no queda ya el PSOE histórico de Felipe González. Yo con Felipe González me puedo poner de acuerdo en la política latinoamericana. De hecho, estoy en el mismo bando que él, con los demócratas colombianos o chilenos. ¿Pero yo qué tengo que ver con Pedro Sánchez, que se ha reunido con Gustavo Petro, que ha militado en organizaciones violentas de Colombia y que le recibe en Moncloa? Decir que con Felipe González me hubiera puesto de acuerdo, o con Rubalcaba, como se puso de acuerdo Rajoy para la abdicación de Don Juan Carlos, no es decir que el PP se echa en brazos de la izquierda. Es decir que yo sí creo en ese centroderecha y centroizquierda que hicieron la Transición. En el PP y PSOE que hicieron el Pacto de Toledo o el Pacto contra el terrorismo. Eso no es echarme en brazos de la izquierda. El problema es que Sánchez es la izquierda más radical que gobierna en Europa. Nunca España ha tenido un Gobierno más radical que el de Sánchez y nunca un país europeo actualmente ha tenido un Gobierno con ministros comunistas y populistas como el de Sánchez.