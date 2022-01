Harto de esperar desde hace semanas, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tomado finalmente la iniciativa y ha contactado este miércoles con Pedro Sánchez para abordar la crisis entre Ucrania y Rusia. El presidente socialista se había negado en este tiempo a informar al jefe de la oposición, una postura ampliamente criticada por el PP, y tampoco tenía previsto hacerlo por su propia iniciativa. De hecho, este mismo miércoles, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmaba que al líder popular le bastaba «con levantar el teléfono» si quería hablar con Sánchez.

He llamado a @sanchezcastejon para abordar la crisis ucraniana.

Le he reiterado el apoyo del PP para las actuaciones de España dentro de la OTAN y la UE.

También le he pedido que informe a los españoles en el Congreso y garantice la unidad en el Gobierno para la política exterior

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 26, 2022