El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha comparecido este martes para explicar las razones de la renuncia, aún no oficial, de los siete candidatos etarras que la formación había incluido en sus listas pese a tener delitos de sangre. En un discurso en el que no ha mencionado a ETA ni a su actividad criminal, y en el que tampoco ha habido una condena expresa del terrorismo, Otegi ha desvelado la razón de este movimiento político: salvar los posibles pactos con el PSOE de Pedro Sánchez y evitar la caída electoral de los socialistas, señalados por sus relaciones con los abertzales. La supuesta renuncia, de momento, es sólo una promesa de que no asumirán el cargo si salen elegidos, pero los 7 etarras sí estarán en las papeletas.

«EH Bildu considera que el presente ciclo electoral debe servir para crear y afianzar mayorías suficientes para encarar los grandes retos del país», ha asegurado Otegi en una rueda de prensa sin preguntas en la que ha leído un comunicado, primero en vasco y luego en español. La formación abertzale reconoce así que su estrategia está puesta en ese «ciclo electoral» de 2023 que finalizará con unas elecciones generales y tras la que sus escaños podrían ser vitales para que Sánchez siga en el poder. Y evitar el desgaste electoral que le producen sus pactos actuales con los de Otegi.

El literal de su intervención pone el foco en los futuribles pactos que su formación pretende alcanzar con el PSOE y otras fuerzas políticas. La frase, de hecho, abre el discurso de Otegi, en el que también explica que «nuestro pueblo necesita avanzar en su reconocimiento nacional, en su capacidad de decidir su futuro, en su cohesión territorial y en su poder competencial», admitiendo que la decisión de incluir etarras en sus listas puede hacer fracasar la política de pactos con el PSOE y un futurible acuerdo de Gobierno de ambas formaciones en el País Vasco, así como la configuración de gobiernos municipales surgidos de las próximas elecciones municipales.

Otegi ha responsabilizado a sectores «reaccionarios» de la polémica por la inclusión de siete condenados por asesinatos cometidos para la banda terrorista ETA, así como de otros 37 colaboradores del grupo cuya actividad

«Durante los últimos días hemos asistido a una nueva inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la derecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas, para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electoralistas, ha asegurado.

«Interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de EH Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos al ser un gesto inequívoco en el sentido del compromiso descrito», ha señalado.

Renuncia

Los siete terroristas condenados por asesinato que concurrían en las listas de Bildu para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo han renunciado a su candidatura y aseguran que no asumirán finalmente el acta de concejal si son elegidos. La polémica de los últimos días y, especialmente, la presión del constitucionalismo, ha llevado a los etarras ha emitir un comunicado en el que anuncian su decisión pero aseguran que no negarán su «militancia del pasado».

«La configuración de las listas en nuestros respectivos municipios ha alcanzado una indudable trascendencia que nos obliga, por diferentes motivos, a retirar nuestras candidaturas en la medida posible y a asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal», afirman en la nota.

En el comunicado, los terroristas se dirigen también a las víctimas, aunque evitando en cualquier caso pedir perdón y condenar su pasado de violencia. Igualmente, equiparan a los asesinados con «todas las personas que han sufrido» en lo que llaman «conflicto».

Asimismo, defienden su apuesta por «vías exclusivamente políticas y democráticas» y también que no quieren «ocultar el pasado». «Creemos necesarios los ejercicios de memoria sinceros, constructivos y completos», dicen, pese a no arrepentirse de sus crímenes. «No queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro», añaden.

Listas

Una carta enviada a un medio de comunicación anunciando la renuncia a su candidatura no es suficiente para anularla oficialmente. Los siete candidatos de EH Bildu condenados por cometer asesinatos para la banda terrorista ETA han anunciado su intención de no asumir el cargo de concejal si resultan elegidos, pero esa renuncia debe ser comunicada oficialmente a la Junta Electoral Central en caso de que salgan elegidos. Su carta no tiene ningún tipo de validez legal ni es vinculante, tan sólo una promesa de no asumir el cargo. Una promesa que en el PP no se creen. Además, las papeletas incluirán sí o sí sus nombres el próximo 28 de mayo.

La Ley Electoral no lo estipula textualmente, pero las papeletas para el próximo 28M no se pueden modificar. De hecho, la documentación de esas candidaturas, ya oficiales, ya ha comenzado a circular de cara a cumplir los plazos del voto por correo. Por tanto, Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz, los siete candidatos con delitos de sangre que Bildu metió en sus listas, seguirán en ellas.

La normativa vigente, en su artículo 48, sí prevé bajas en las listas por «fallecimiento o renuncia del titular», pero especifica que «cuando se trate de listas de candidatos», como en este caso, «las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes». Es decir, el puesto corre, pero el nombre no sale de la lista.