EH Bildu ha sido uno de los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez en la última legislatura. Gracias a los proetarras, el Ejecutivo ha podido sacar adelante los dos últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y leyes de gran calado como la de Vivienda. Todo ello a pesar de las intenciones que nunca ha ocultado el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. «Para que España sea roja, republicana y laica, anteriormente tendrá que estar rota», defendió en marzo de 2016.

El dirigente proetarra lleva años defendiendo abiertamente su objetivo de poner fin a la unidad de España y a la Constitución, y esto no ha sido un impedimento para los socialistas para pactar con EH Bildu. El 6 de marzo de 2016, Otegi protagonizó un acto de su formación en el Velódromo Antonio Elorza de San Sebastián. Fue poco después de pasar seis años y medio en la cárcel por pertenencia a la banda terrorista ETA. En dicho acto, dejó claro su agenda rupturista y exigió «procesos constituyentes» en el País Vasco, Cataluña y Galicia, «porque esa es la única solución».

Arnaldo Otegi se dirigió también en su intervención a Podemos y al resto de partidos separatistas que cuentan con representación en el Congreso. «Le quiero pedir a estos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda: sed honestos y cuando comprobéis que esa democratización del Estado es imposible, sumaos a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes, en Galicia, en Cataluña y en el País Vasco, porque esa es la única solución», recalcó el coordinador general de EH Bildu.

«Los independentistas vascos estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado. No creemos que sea posible, pero si surge la oportunidad histórica, no tenemos ningún inconveniente en participar en ese proceso. Pero yo os digo que ese proceso no se va a dar», apostilló.

«España rota»

En ese acto también estuvieron representantes del BNG. Por ello, Otegi citó a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, uno de los padres del nacionalismo gallego. «He tenido la oportunidad de leer al galleguista Castelao. Castelao era un federalista convencido, pero llegó a la conclusión, como han llegado a la conclusión algunos federalistas catalanes, que difícilmente uno puede construir un Estado federal y federarse con alguien que no quiere federarse contigo. Y, por lo tanto, llegó a la conclusión que esa era una vía sin salida», señaló.

«Y en la época y en el contexto en el que Calvo Sotelo dijo ‘antes una España roja que una España rota’, Castelao le contestó, y yo estoy completamente de acuerdo con él, para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota», zanjó Arnaldo Otegi.