Esta tarde ha tenido lugar un debate entre candidatos y candidatas a Decano/a del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Unas elecciones que tendrán lugar el próximo martes día 20 de diciembre. Un debate en el que, a priori, iban a estar todos los candidatos: Beatriz Saura, Miguel Durán, Raúl Ochoa, Eugenio Ribón, Juan Gonzalo Ospina, Begoña Trigo y Ángeles Chinarro.El evento ha estado moderado por a presidenta de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), Patricia Rosety. Ospina, el candidato más joven, ha sacado ventaja al señalar la falta de transparencia de la anterior dirección.

El debate ha comenzado con 1 minuto de presentación inicial de cada candidatura, minuto que Raúl Ochoa ha aprovechado para bajar del atril e irse: «Literalmente siento vergüenza por la imagen del Colegio de Abogados y por eso no he participado en ningún debate, por eso me voy y no voy a estar en este debate. ¿Aún nos preguntamos por qué hay tan poca participación a las elecciones del ICAM?». Unas declaraciones con las que ninguno de sus compañeros ha estado de acuerdo.

Las dos horas y media de debate, han estado divididas en 4 bloques temáticos donde cada uno a expuesto sus ideas: gestión y transparencia, relación del ICAM con las instituciones y la sociedad, turno de oficio y profesionales de la abogacía»

El primer bloque, uno de los más polémicos, ha comenzado con la palabra del candidato Miguel Durán quien ha prometido un cambio radical en el Colegio de Abogados de Madrid en caso de que sea el futuro decano. Por su parte, Eugenio Ribón, también ha querido dejar constancia de todo lo que se ha conseguido en unos años que él ha calificado como los más difíciles del ICAM: «Hemos pasado la etapa más complicada del Colegio, hemos ayudado, hemos dado el pésame si ha sido necesario y hemos estado al lado de la sociedad», añadía Ribón durante su turno de palabra.

Juango Ospina, el candidato más joven, en su alegato, ha enseñado unos informes sobre la falta de transparencia durante el mandato de José María Alonso, actual decano. «Asumo la responsabilidad de corregir errores con una junta de gobierno nueva. Quiero tener la Institución más transparente y limpia de Europa, en fondo y forma».

«Gestionar bien no es hacer un evento como el del 425 aniversario del Colegio de Abogados donde no hay mujeres. Esas fotos son una vergüenza para la abogacía y no nos representa», así ha comenzado Beatriz Saura su turno de palabra. En la misma línea ha hablado Begoña Trigo que ha querido dejar claro que en su candidatura toda la sociedad va a tener su espacio: «Hay que mirar también por los más jóvenes, necesitan ayuda. Necesitamos digitalizar el Colegio para que esto evolucione. Debería ser el primer paso». La última candidata que ha tomado la palabra ha sido Ángeles Chinarro: «Me extraña que mi candidatura haya sido la única que ha hecho público los gastos de la campaña, los demás se han negado».

Durante el segundo bloque del debate -relación del ICAM con las instituciones- todos los candidatos han estado de acuerdo en que hay que acercar el ICAM a la sociedad. Que sea un órgano al que la ciudadanía pueda acudir sin problema, que ayude a los jóvenes y, sobre todo, que se respete a la profesión y los profesionales que lo forman. «Nuestra relación con los medios de comunicación va a ser absoluta, sobre todo, para que todos nos escuchen y nos conozcan», ha explicado Ospina.

El tercer bloque dedicado al turno de oficio, ha sido quizá uno de los más polémicos. A pesar de que todos los candidatos han defendido conocer a la perfección la profesión de oficio, cada uno tiene una visión diferente que ha plasmado en su programa. «Lo llevamos en el ADN. Establecemos la revisión digitalizada de la demanda y de los documentos que le acompañan cuando un compañero es elegido. Lo fundamental es conseguir la actualización del IPC. Defenderemos el turno de oficio con cuantos recursos sean necesarios» ha explicado Ribón. Juango Ospina: «Es importante apostar por la mediación y no vamos a tolerar ninguna actuación del turno de oficio que no sea remunerada». En el turno de Trigo, ha hecho alusión a los derechos fundamentales de los abogados: «Hay que desarrollar derechos y no pedir ayudas ni subvenciones».

Sobre el turno de oficio también ha habido declaraciones contundentes como la de Ángeles Chinarro:» Me llama la atención que Ochoa defiendan el IVA en el turno de oficio, cuando es algo que no existe» y a ello, Saura ha añadido:»Nosotros defendemos que a los abogados se nos incluya en el artículo 550 del Código Penal, no podemos consentir que estemos solos porque el Colegio no nos respalde».

En la recta final de este debate se ha planteado también el tema de los derechos de los abogados donde la palabra «conciliación» ha sido la más usada. «Aquí la propia Junta de Gobierno no cumple su palabra», señalaba Ángeles Chinarro. El resto de candidatos han aprovechado su turno de palabra para exponer las medidas de su programa. Miguel Durán: «Estoy seguro de que dentro de no mucho tiempo el ejercicio de la abogacía habrá cambiado sustancialmente. Cada vez hay más conocimientos y herramientas, de modo que, si consigo la mayoría de los votos es lo que haré: buscar herramientas y expertos que ayuden a mejorar la abogacía».

Ribón ha hecho hincapié en la cuota cero y medidas vanguardistas que defiende en su candidatura y Ospina ha defendido la posición de todos colectivos: “Queremos potenciar el debate académico para mejorar la comunicación. Queremos dar voz a todo el mundo. Queremos crear la comisión de la abogacía de los negocios, de modo que, esta sea la casa de todos los abogados. Queremos construir una abogacía que nos represente a todos”.