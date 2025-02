Óscar López, nuevo líder de los socialistas madrileños, ha nombrado a Pilar Sánchez Acera, su antigua jefa de Gabinete, como secretaria de Organización de la Ejecutiva regional. El secretario general del PSOE-M premia así a la que fue la responsable de filtrar a Juan Lobato la carta del abogado del novio de Ayuso admitiendo la comisión de delitos fiscales antes de que lo publicaran los medios.

Lo hizo a través de un whatsapp a las 8:29 horas del 14 de marzo y la primera noticia al respecto se publicó media hora más tarde, a las 09:06. A las 9:29, la alto cargo de Moncloa envió al líder socialista la noticia del medio elplural.com. Así se desprende de las capturas de pantalla de las conversaciones entre Lobato y Sánchez Acera que el ex dirigente del PSOE protocolizó ante notario.

La revelación de este nuevo nombramiento se ha hecho pública durante el congreso que el PSOE de Madrid celebra este fin de semana en la Universidad Carlos III de Leganés. Era un secreto a voces dentro de la federación y todos contaban con que Pilar Sánchez Acera sería la número dos de Óscar López.

Su cometido no es fácil: tiene que recoser al partido tras toda la polémica y la abrupta salida de Juan Lobato. Y su perfil no parece el más adecuado ya que fue la responsable de filtrar al ex líder de los madrileños la carta del abogado del novio de Ayuso que causó todo el terremoto dentro del partido.

El PSOE justifica su nombramiento asegurando que de esta manera reivindican una figura que ha sido señalada por el PP de Isabel Díaz Ayuso y que así mandan un claro mensaje de apoyo a su trabajo. Todo a pesar de que precisamente por esa filtración se desató la causa en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La nueva Ejecutiva

Desde el entorno de la dirección subrayan el «núcleo duro muy potente» copado por mujeres que acompañarán a Sánchez Acera y Óscar López en áreas tan importante como la Secretaría de política municipal que recae en la getafense Cristina González. La fuenlabreña Silvia Monterrubio tomará las riendas de las políticas sociales, la acción electoral correrá a cargo de la ripense Mónica Carazo, mientras que la adjunta a Organización será Carmen Mena. Ellas representan, además, una mirada al sur que complemente al conocimiento del Corredor del Henares que aporta Sánchez Acera.

La importancia de la vivienda se explicitará con el secretario de Estado del ramo, David Lucas, quien pilotará el abordaje de uno de los asuntos más importantes para los madrileños.

En sustitución de Pilar Sánchez Acera en política institucional estará el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mientras que las universidades responderán a Hilda Jiménez. Este último es uno de los ejes de la apuesta de López, quien ha reivindicado la pública desde la propia Universidad Carlos III de Leganés.

En Sanidad se mantendrá el cardiólogo Carlos Moreno Vinués, portavoz del ramo en la Asamblea. Para Medio Ambiente llegará un allegado de la exvicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera, su jefe de Gabinete Álvaro Abril será el encargado de que la transición verde se sienta en las políticas socialistas.

Andrés Montero será el secretario de Economía, la «mano derecha» de Manuel de la Rocha en la Oficina Económica, una persona con la que la Comisión Europea interlocuta sobre los fondos europeos. Igualdad recaerá en la diputada Lorena Morales, la secretaría LGTBI será para Elena Marín en sustitución de Santi Rvero. La concejala María Caso se pondrá al frente de Cultura, mientras que los alcaldes de Parla, Ramón Jurado, y Coslada, Ángel Viveros, se integrarán también en la nueva cúpula de López.