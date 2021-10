Cinco de los condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O, indultados después por el Gobierno (el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, y las ex consejeras del Govern Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva), participarán en la manifestación a favor de los presos de ETA que el sábado se celebra en San Sebastián. También habrá representantes de PNV, EH Bildu y Podemos.

Así lo ha confirmado la asociación proetarra Sare, encargada de organizar esta movilización. El lema de la misma será «Ibilian, etxerako bidean» («En marcha, en el camino a casa»). La manifestación empezará a las 17:00 horas en el túnel del del barrio donostiarra del Antiguo y concluirá con un acto en el Boulevard donostiarra.

La manifestación coincide con el décimo aniversario del finde la violencia de la banda terrorista ETA. También se produce después de que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mostrase su disposición a apoyar los Presupuestos Generales del Estado a cambio de excarcelar a los presos etarras. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo», aseguró Otegi en euskera en un encuentro con militantes de Bildu celebrado en Eibar.

El dirigente proetarra pronunció estas palabras cinco horas después de leer con toda solemnidad un comunicado mostrando su «pesar y dolor por el sufrimiento padecido que nunca debió haberse producido» y así fingir su arrepentimiento. «Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo», apostilló.

Se niega a condenar a ETA

EH Bildu se ha negado este jueves a condenar en el Parlamento vasco a la banda terrorista ETA. Todas las formaciones de la Cámara, a excepción del partido de Otegi, han consensuado una declaración en la que expresan su condena a ETA y reconocen que la actividad de la organización armada fue injusta. Todo ello con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia de ETA.

El texto fue inicialmente propuesto por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el resto de partidos hizo sus aportaciones. La formación de Arnaldo Otegi ha sido la única que no ha firmado el texto en la Junta de portavoces por lo que no podrá ser aprobado en el pleno del Parlamento como una declaración institucional.