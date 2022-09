Olona planta cara al nuevo escrache de la ultraizquierda en Murcia: «Soy española y libre»

Nueva amenaza de escrache contra Macarena Olona. Esta vez en la Universidad de Murcia, donde la ex dirigente de Vox dará una conferencia este viernes para hablar sobre «la inconstitucionalidad de los estados de alarma» decretados por el Gobierno de Pedro Sánchez en el inicio de la pandemia. Se trata de la misma conferencia que impartió en la Universidad de Granada, donde violentos de extrema izquierda intentaron boicotear el acto. Ahora la ultraizquierda se organiza también para tratar de impedir esta conferencia en la Universidad de Murcia.

Olona ha plantado cara a los organizadores de este escrache y ha asegurado que mantendrá y celebrará «todas las conferencias que me pidan» al ser «española y libre». «Nueva amenaza de escrache con ocasión de la conferencia que daré en la Universidad de Murcia este próximo viernes. Yo haré 2 cosas: denunciar por delito de odio el escrache sufrido en Granada. Mantener y celebrar todas las conferencias que me pidan. Soy española y libre», ha afirmado la ex diputada de Vox en redes sociales.

Nueva amenaza de escrache con ocasión de la conferencia que daré en la Universidad de Murcia este próximo viernes. Yo haré 2 cosas: 🔴 Denunciar por delito de odio el escrache sufrido en Granada. 🔴 Mantener y celebrar todas las conferencias que me pidan. Soy española y libre. https://t.co/pqFN5qGa6g — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 19, 2022

También ha anunciado la nueva ubicación para su conferencia, después de que la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia negara que existiera alguna reserva para que se celebrara su conferencia y asegurara que nunca autorizó el uso de su logo en ningún comunicación difundida por Olona. «Será en el Paraninfo de la Universidad de Murcia. Habrá más aforo. Entrada libre hasta completarlo. No es necesaria reserva previa», ha indicado la ex dirigente de Vox.

«Fuera fascistas»

La Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Murcia ha convocado una manifestación contra Olona este viernes, en las cercanías de la facultad donde intervendrá la ex diputada de Vox. «Los discursos de odio, racistas, clasistas y anti LGTB no tienen cabida en nuestros centros de estudios. FUERA FASCISTAS DE NUESTRAS AULAS», es el lema que acompaña a esta movilización. La plataforma Anticapi Murcia también ha difundido este escrache.

La Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Murcia llama a la movilización contra la conferencia de Macarena Olona en la UMU. Los discursos de odio, racistas, clasistas y anti-LGTB no tienen cabida en nuestros centros de estudios 🔥FUERA FASCISTAS DE NUESTRAS AULAS🔥 pic.twitter.com/Ym9wfywvRg — Anticapi Murcia #QuePaguenLosRicos (@AnticapiMurcia) September 18, 2022

«No es una amenaza de escrache, es simplemente que las estudiantes asumen la responsabilidad democrática que en sociedades tolerantes no cabe la intolerancia ni los discursos de odio, y menos en la Universidad pública. En sociedades tolerantes tampoco tienen cabida las nazis», aseguran también los organizadores.

No es una amenaza de escrache, es simplemente que las estudiantes asumen la responsabilidad democrática qué en sociedades tolerantes no cabe la intolerancia ni los discursos de odio, y menos en la Universidad pública. En sociedades tolerantes tampoco tienen cabida las nazis. — Anticapi Murcia #QuePaguenLosRicos (@AnticapiMurcia) September 19, 2022

Podemos

Desde Podemos Murcia también han arremetido contra Macarena Olona asegurando que, a su juicio, «va a hacer lo que le dé la gana porque cree que los fascistas como ella están por encima de la ley». «¿Quién provoca aquí y quién lleva la violencia a la universidad pública?», se ha preguntado el coordinador autonómico de Podemos Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna.

Olona no tiene autorización para celebrar ninguna conferencia en la Universidad de Murcia. Aún así, dice que va a hacer lo que le dé la gana porque cree que los fascistas como ella están por encima de la ley.¿Quién provoca aquí y quién lleva la violencia a la universidad pública? https://t.co/JOTctiqV1O — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) September 20, 2022

El secretario de Organización de la formación podemita en la región, Ángel Luis Hernández, ha afirmado que Olona quiere «provocar, como solo los ultras saben hacer».