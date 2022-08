Vamos dejando atrás pesares. Eso dicen quienes recorren el Camino de Santiago. Consigue que dejar atrás tus penas, tus cargas a través de la penitencia que supone el arduo recorrido hasta la capital de Galicia. Macarena Olona, que se ha embarcado en este viaje espiritual, deseaba soltar lastre y liberarse de las losas que cargaba durante estos últimos meses. En este sentido, la ex diputada lograba así la liberación a través de una tradición ancestral: depositar pequeñas piedras en las señalizaciones peregrinas. «¿Sabéis lo que acabo de conocer?», preguntaba Olona a sus compañeros de camino. «Hay que poner una piedra para dejar un pesar atrás», aclaraba. Aunque más tarde añadía que aún le quedan «algunos pesares», sin especificar cuáles.

También ha habido momentos para recibir apoyos. Como los de, por ejemplo, agentes de la Guardia Civil. «Se te echa de menos», le ha dicho uno de los guardias que se ha acercado a saludarla en el Camino.

A las 7:30 de la mañana Macarena Olona y sus seguidores comenzaban la segunda etapa del camino desde la Iglesia de San Nicolás en Portomarín. Allí, la ex diputada partió hacia el siguiente destino, Palas de Rei, no sin antes hacerse una foto de grupo con su «familia del camino». La ex diputada continuaba su viaje visiblemente descansada y con ilusiones renovadas a pesar de que su peregrinación está siendo sumamente modesta. Por la noche, duerme en literas de los albergues públicos, junto a decenas de personas, sin importarle su imagen mediática. Tal es la humildad con la que quiere continuar que se niega a desprenderse de la mochila durante el trayecto para que la transporten en coche hasta el siguiente punto y así ir más ligera. «Siento un mayor sacrificio hacia el Apóstol Santiago con el peso de mi mochila», ha dicho.

Sin embargo, la ex dirigente del partido de Abascal no viaja sola y no carece de ayuda. Siempre la acompañan una multitud de personas, entre las que destacan dos hombres que hacen las veces de escoltas y de organizadores del trayecto. Ambos trabajaron con ella durante su etapa política y son de su máxima confianza. Uno es su antiguo asesor de imagen y socialista confeso, pero leal a la ex diputada; el otro su fiel escolta. Los dos procuran que la ex parlamentaria se sienta cómoda durante la caminata y se aseguran de que tenga sus momentos de intimidad. Este variopinto séquito que la acompaña incluye a personas de distintos puntos de España, unos simpatizantes de Vox y otros, únicamente, seguidores de Olona. Entre ellos, una joven de 24 años que trabó amistad con la ex diputada, pero que es votante del PSOE en Andalucía. «Nos conocimos en el Parlamento andaluz y estoy aquí por ella», afirma.

Además, según ha podido saber OKDIARIO, Macarena Olona ha corrido con los gastos de varias personas que querían acompañarla, pero que, por razones económicas, no podían. Un gesto generoso que muchos le han agradecido personalmente en el trayecto y que hace honor al ofrecimiento que ella misma publicó en sus redes sociales. «A todos los que queráis recorrerlo, será un placer que lo hagamos juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica».

La ex diputada, que ha charlado amistosamente con todos los peregrinos durante el inicio ha preferido aislarse a mitad de camino para reflexionar en silencio y dar las gracias al Santo Apóstol. Ella prometió que haría el Camino de Santiago si se descartaban enfermedades graves, como el cáncer, en sus resultados médicos. Ahora bien, a pesar de ese aislamiento voluntario y cuasi místico, Olona no ha dejado de reunirse con los demás peregrinos que la acompañan cuando ha habido necesidad de hacer una parada para descansar y coger fuerzas. «Ha puesto la salve rociera en su móvil cuando estábamos desayunando. Estaba muy alegre», ha dicho uno de sus seguidores.

Olona también ha tenido la oportunidad de saludar a varios agentes de la Benemérita, a los que ha honrado con el grito de «¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España!». En respuesta, al acercarse la ex política, uno de los agentes le ha mostrado su tristeza por su marcha. «Se te echa de menos», ha dicho uno de los guardias.