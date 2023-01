El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha matizado este martes que «revisar» el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León por la polémica surgida por las medidas para el aborto es algo normal entre socios de coalición y no implica necesariamente romper el Ejecutivo autonómico. Todavía así, Espinosa de los Monteros ha querido recordar que «ha habido mucho ataque del PSOE y de Podemos, pero yo se lo resumiría de una manera muy resumida: Nosotros ofrecemos ayuda a las mujeres embarazadas, el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece ayuda a los violadores de mujeres», ha querido señalar. De esta forma, en declaraciones en rueda de prensa desde el Congreso, Espinosa de los Monteros ha querido matizar que Vox evalúa «constantemente» este acuerdo y su grado de cumplimiento, algo que «no es novedad».

Unas declaraciones con las que ha querido matizar las palabras sin mencionarle de manera directa del secretario general de Vox y líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. En un principio, Garriga ha avisado de que revisarán «si seguir o no» en la Junta de Castilla y León si no se cumple el acuerdo sobre el protocolo ‘provida’ que anunció recientemente la Consejería de Sanidad y que asegura que se pactó con el PP antes de la investidura. «Llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura, y si no se cumplen tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno», ha afirmado antes de las matizaciones de Espinosa de los Monteros en el Congreso.

Espinosa de los Monteros reconduce así el debate tras la contundencia del secretario general de Vox, mencionada con anterioridad, sobre que su partido revisará seguir en la Junta de Castilla y León si no se cumple el acuerdo sobre el protocolo provida anunciado, en virtud del cual las mujeres que vayan a abortar tendrían que escuchar el latido del feto, entre otras medidas.

Giro a la izquierda

«El Partido Popular prefiere llegar acuerdos antes con el PSOE que con Vox. También es legítimo, pero es bueno que los votantes lo entiendan», ha querido recordar Espinosa de los Monteros con unas palabras en clave electoral. «Los votantes del PP que no coinciden, quizá quieran reevaluar», ha proseguido.

«No es romper el Gobierno, sino reevaluar su capacidad de cumplir los pactos», ha insistido, antes de subrayar que en Vox quieren «ser estrictos» en el cumplimiento de estos acuerdos.»Este giro a la izquierda personificado en Sémper», ha dicho, antes de censurar que éste haya «corregido» al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular. El portavoz de Vox ha señalado que es «legítimo» que el PP vire hacia la izquierda para captar a «votantes desencantados» del PSOE, pero ha advertido de que el votante del Partido Popular tradicional puede evaluar su voto en el futuro.

Espinosa de los Monteros ha trasladado en varias ocasiones su confianza en que el nuevo protocolo para mujeres embarazadas en Castilla y León salga finalmente adelante y en los términos en los que, según ha insistido, Vox y PP lo pactaron. Así, ha insistido en que el documento señala que a las mujeres embarazadas, «cualquiera que sea su decisión futura», se les ofrezca la posibilidad de escuchar el latido del feto y hacerse una ecografía en 4D. «Si quiere, y si no, no», ha agregado.

Espinosa de los Monteros ha hecho hincapié en que el PP no es el «rival» de los de Santiago Abascal, pero sí les ha criticado por «firmar cosas» y después «echarse atrás» y «desdecirse». A su juicio, un «giro a la izquierda», obra del nuevo portavoz del Comité Electoral del PP, Borja Sémper.