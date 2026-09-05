Nabila Mounib: «En Marruecos no hay democracia: nos gobierna una oligarquía»

La dirigente política marroquí Nabila Mounib ofrece un duro diagnóstico de la situación política, social y económica de su país en una entrevista realizada en Casablanca.

Mounib sostiene que en Marruecos no existe una democracia real y denuncia que una oligarquía gobierna mientras amplios sectores de la población carecen de libertad y de plena ciudadanía.

La política vincula la salida de miles de jóvenes con el desempleo, la falta de oportunidades, la represión de las protestas y la pérdida de confianza en las instituciones.

También reclama educación y sanidad públicas, justicia social, lucha contra la corrupción y una reforma constitucional que garantice la separación de poderes y la rendición de cuentas.

Sobre Ceuta y Melilla, afirma que la mayoría de los marroquíes las considera ciudades marroquíes ocupadas por España, aunque defiende que cualquier reivindicación se aborde mediante la negociación.

Frente a la tensión territorial, apuesta por preservar la paz y reforzar las relaciones entre Marruecos y España.

En materia migratoria, rechaza que Marruecos sea convertido en el «gendarme de Europa» y pide una respuesta compartida basada en el codesarrollo y la cooperación económica.

Asimismo, advierte de que la explotación de cultivos destinados al mercado europeo agrava el estrés hídrico marroquí y reclama un modelo económico beneficioso para ambas partes.

Mounib defiende los derechos políticos de la diáspora, incluida su representación parlamentaria y la posibilidad de votar directamente desde el extranjero.

La entrevista concluye con un llamamiento a vencer el miedo, respetar las libertades y construir un Marruecos más democrático, igualitario y capaz de ofrecer un futuro a sus jóvenes.