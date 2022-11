Muñoz Abrines (PP): «A la manifestación de médicos del domingo irá gente disfrazada con bata blanca»

Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, cree que a la manifestación convocada el domingo ‘en defensa de la sanidad pública’ «habrá mucha gente disfrazada con bata blanca». En una entrevista a HOY RESPONDE, Muñoz Abrines dice que «comprar una bata blanca es fácil» y recuerda que ya ha ocurrido en otras ocasiones similares «con gente que se hace pasar por médico y no lo es; ha ocurrido que se hacían pasar por médicos y eran militantes y candidatos de otros partidos».

La izquierda y la extrema izquierda madrileña están calentando en redes la convocatoria de esa concentración para la cual se van a poner autobuses desde varios puntos de la comunidad. En los carteles de la manifestación que Mas Madrid, el PSOE o Podemos difunden en sus redes no aparecen los convocantes. Recuerda Muñoz Abrines que OKDIARIO ha publicado que uno de los convocantes es un podemita detenido por enfrentarse a la policía. Pedro Muñoz Abrines constata que «lo que hay detrás de esa manifestación es puro interés político, partidista y sectario; la izquierda no se moviliza en otras comunidades con peores ratios en Sanidad que Madrid y gobernadas por ellos».

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid cree que «la izquierda está nerviosa por las encuestas favorables a Ayuso, que le acercan a la mayoría absoluta y por eso se han movilizado usando la sanidad». Para Pedro Muñoz Abrines, «Sánchez sigue obsesionado con Ayuso». «La izquierda -afirma- sabe que una mayoría absoluta de Ayuso en Madrid supondrá ganar las elecciones generales y que Feijóo llegue a la Moncloa». «A la izquierda le conviene, dicen ellos mismos, aumentar la tensión y así será hasta mayo», señala, «esperemos que no haya violencia».

A Muñoz Abrines le parece -dice- «una vergüenza y una ofensa a los madrileños que el Gobierno use la sala de prensa de Moncloa para atacar a Ayuso», como hizo ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que compareció tras el Consejo de Ministros, junto a la ministra portavoz, con unos gráficos sobre la sanidad madrileña preparados con anterioridad. «Y además mintió deliberadamente -dice Muñoz Abrines- y lo sabe; aunque no es de extrañar porque Sánchez es el rey de la mentira». Dice Muñoz Abrines que «desde antes de la pandemia a ahora hay 4.000 médicos más en la Comunidad de Madrid y de esos, hay prácticamente 900 adicionales en atención primaria».

Pedro Muñoz Abrines reconoce que en procesos como el actual de reapertura de las urgencias de atención primaria hay «desajustes o disfunciones», pero cree que en este caso lo que hay es «mala intención por parte de los sindicatos y por parte de médicos que actúan más como activistas políticos». Recuerda el portavoz popular que “firmamos un acuerdo con los sindicatos que concretaba la manera y el modo de proceder, número de horas, reparto de turnos, incrementos salariales, etc… y no esperábamos que en el momento de poner en marcha el acuerdo las bajas sobrevenidas llegaran al 60% de golpe».

Una «histérica» y un «perdedor»

«Veo a Mónica García histérica», dice Pedro Muñoz Abrines, y «a Juan Lobato consciente de que es un perdedor; un agente comercial de Sánchez en Madrid, como la candidata que designen para el ayuntamiento». «Los madrileños no votarán a nadie que represente a Sánchez», señala.

A Vox, Pedro Muñoz Abrines lo ve «lejos de ser una alternativa». Cree que «Rocío Monasterio está buscando el lugar» y que «repite discursos sobre un par de ideas generales sin aportar más detalles».

Pedro Muñoz Abrines afirma que el objetivo del PP en mayo es «repetir» una mayoría como la actual y asegura que “la mayoría absoluta es un deseo” solamente. Vistas las encuestas que sitúan a Ayuso cerca de esa mayoría absoluta «deseada», Muñoz Abrines pide a los votantes de Ciudadanos que reflexionen sobre su voto, sabiendo que no van a obtener representación: «El voto de Ciudadanos es inexistente. Deben pensar bien qué quieren hacer con su voto».

Villacís, prescindible

«Begoña Villacís me resulta prescindible e indiferente en la lista de Almeida al ayuntamiento», dice con toda claridad el portavoz del PP en la Asamblea y persona muy próxima a Isabel Díaz Ayuso. Le preguntamos por una comida en la que este pasado verano, Pedro Rollán, vicesecretario en la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, habría ofrecido a Begoña Villacís integrarse en la candidatura de José Luis Martínez-Almeida en mayo. Es de suponer que con el beneplácito del alcalde de Madrid. Villacís habría rechazado, por ahora, el ofrecimiento de la dirección nacional del PP. Dice Muñoz Abrines que no le consta ese ofrecimiento, lo que -reconoce- no significa que no se haya producido. Oficiosa e internamente, dentro de Ciudadanos, Villacís ya ha abierto la puerta a una coalición electoral con el PP, desmarcándose de Inés Arrimadas.

Muñoz Abrines marca el camino que debe seguir cualquiera que quiera unirse al PP en mayo: «Aparte de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida hay una etiqueta en Madrid que es la base fundamental: se llama Partido Popular. Y eso es lo que suma. Todo lo que sume al proyecto del PP será bienvenido, pero como integrante del PP». Begoña Villacís tendría que dejar Ciudadanos y afiliarse al PP previamente a las elecciones.

Mas Madrid y el PSOE ya han tentado varias veces a Villacís esta legislatura ofreciéndole la alcaldía a cambio de desbancar al PP. Dice Pedro Muñoz Abrines que «de momento», matiza, «Villacís no es Aguado 2», en referencia a las deslealtades contínuas a Isabel Díaz Ayuso de quien fuera su vicepresidente. «En el ayuntamiento están haciendo una gestión razonable y las fricciones, por lo menos, no se están viendo». Que viene a ser como lo de las meigas, haylas.

Pedro Muñoz Abrines está seguro de que Almeida sacará mejor resultado del que pronostican las encuestas, que es más ajustado que el que dan a Ayuso: «Conseguiremos un resultado suficiente para que la izquierda no sume en el ayuntamiento».