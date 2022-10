Rocío Monasterio y Pedro Muñoz Abrines se lanzan graves acusaciones tras el choque PP-Vox en la Asamblea

«Vox le ha dado la bandera a Sánchez y la ultraizquierda para iniciar otra campaña contra Ayuso usando las residencias» (Pedro Muñoz Abrines). «A Ayuso le molesta todo lo que hace Vox y pretende vetarnos y prohibirnos hablar en la Asamblea de los temas de su competencia» (Rocío Monasterio). Son parte de las acusaciones entre los portavoces del PP y Vox en La Antorcha de OKDIARIO, horas después del tenso enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio en la sesión de control a cuenta de una propuesta de Vox para crear una comisión de estudio sobre el estado de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid.

La propuesta de Vox, «que llegó al pleno porque el PP lo tenía pactado con nosotros y no votó en contra», recuerda Monasterio, ha coincidido con la campaña del PSOE, Más Madrid y Podemos contra el vicepresidente de la comunidad, Enrique Ossorio, por unas declaraciones sobre los familiares de los ancianos fallecidos por covid en Madrid. El asunto derivó este jueves en un escándalo en el pleno de la Asamblea con el PSOE retirándose en bloque e insultos, gritos y golpes en los escaños por parte de los diputados de Más Madrid y Podemos. Previamente, la presidenta Ayuso había acusado a Rocío Monasterio de no tener principios y de hacerle el juego a la izquierda para montar otra campaña de acoso al gobierno de Madrid.

En La Antorcha hablamos con el portavoz popular y la portavoz de Vox, que exhiben sus diferencias y el momento de alta tensión que viven ambos partidos en Madrid con los presupuestos de la comunidad por cerrar y las elecciones de mayo a la vista.

Vox no entiende que el PP les ataque por este asunto «que pretende mirar al futuro, no al pasado, para mejorar las residencias» (dice Rocío Monasterio) y el PP cree (dice Muñoz Abrines) «que Vox ha caído en la trampa y favorece sorprendentemente la estrategia de la ultraizquierda contra Ayuso».

Muñoz Abrines

Pedro Muñoz Abrines afirma que «Sánchez quiere desestabilizar la Comunidad de Madrid en el final de la legislatura para desgastar al gobierno de Ayuso porque haciendo política normal no puede». Muñoz Abrines recuerda que ya el ex secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, fue pillado en una reunión interna del PSOE hablando de «aprovechar y retorcer el tema de las residencias» y que fue Pablo Iglesias quien habló de «retorcer en Madrid el dolor de las víctimas» para atacar la gestión de Ayuso.

Vox, dice el portavoz del PP, «le ha dado la bandera a Sánchez y la izquierda para incendiar la Asamblea de Madrid, que es lo que querían». Sorprende, añade, que «Vox fuera incapaz de prever que presentar esa comisión de estudio ahora lo que hacía era favorecer la estrategia de la ultraizquierda; la misma a la que le gustaría ilegalizar a Vox». Para Muñoz Abrines, «Vox se ha equivocado claramente por ingenuidad u otro tipo de razones». Dice el portavoz popular que «en política uno debe conocer las consecuencias de sus actos y era evidente desde hace semanas que la izquierda quería mover algo en relación a las residencias y Vox ha caído en la trampa». Pedro Muñoz Abrines acusa a Vox de «haber iniciado la campaña de la izquierda contra Ayuso».

«La izquierda necesita revolucionar el parlamento regional para tener algo de visibilidad por su incapacidad de hacer política normal y hacer propuestas sobre política económica, la luz, los alimentos…». «Esto ya lo esperábamos», asegura. «Lo que no esperábamos es que Vox fuese un colaborador necesario de la izquierda».

Rocío Monasterio

En La Antorcha, la portavoz de Vox en la Asamblea explica la postura de su partido y critica los intentos -dice- de Ayuso de «vetar» y «prohibirnos hablar de los temas de su competencia». Rocío Monasterio dice «no entender por qué la señora Ayuso nos ataca». «Esta comisión de estudio sobre residencias ha llegado al pleno porque el PP la pactó con nosotros y no votó en contra», explica para empezar.»Por eso es asombroso que nos insulten de esa manera», afirma.

«Nosotros queremos mejorar el sistema de residencias», aclara. «Creemos que hay que mejorarlas a futuro. Los mayores lo necesitan. Nos pagan para esto. Para esto estamos en la Asamblea. Lo que no puede ser es que no podamos hablar del sistema de residencias porque ella [Ayuso] no quiere».

Rocío Monasterio acusa a Ayuso de tratar de censurar su labor parlamentaria: «No puede ser que Ayuso nos llame xenófobos si hablamos de las bandas latinas. Cuando hablamos de la okupación, nos dice que no es su competencia. Cuando hablamos que hay que bajar impuestos, nos dice que siempre pedimos más. Y cuando hablamos de mejorar a futuro las residencias entonces Ayuso nos dice que no tenemos principios».

Monasterio exclama dirigiéndose a Ayuso: «Oiga, entonces, ¡¿de qué podemos hablar?! ¿Podemos trabajar o estudiar algo? ¿Podemos mejorar algo o hacer alguna ley? Porque para eso estamos en la Asamblea». Y señala con ironía: «Que me diga la señora Ayuso de qué quiere que hable».

Rocío Monasterio cree que a Ayuso «le molesta todo lo que hace Vox» y que «no puede vetar los temas de los que se puede hablar o no se puede hablar en un parlamento». Para Monasterio, Ayuso «veta absolutamente todo lo que plantea Vox. Veta hablar de la futura ley de residencias, de la seguridad y las bandas latinas, de las niñas de 16 años que van a ir a abortar solas sin sus padres…». «Ayuso no se tiene que enfadar, atacarnos e insultarnos -señala la portavoz de Vox- porque discrepemos en cosas».

Rocío Monasterio niega estar haciendo el juego a la izquierda, como le acusa el PP y responde recordando: «Nosotros protegemos a la señora Ayuso de la izquierda, que es distinto. La señora Ayuso es presidenta gracias a nosotros. Si Vox no estuviera, la señora Ayuso no se atrevería a hacer determinados discursos. Sin nosotros, la izquierda avanzaría con sus leyes ideológicas. Ya lo vimos en el pasado cuando Vox aún no estaba en la Asamblea. La Comunidad aprobó leyes como las de la ideología de género que pretenden adoctrinar a nuestros niños». Rocío Monasterio acusa al PP «de mirar a la izquierda para contentarles cuando no está Vox. Aquellas leyes que votó el PP cuando Vox no estaba aún en la Asamblea buscaban la aprobación de la izquierda y tenerles contentos».

A la vista del espectáculo del jueves en la Asamblea «del que nosotros estuvimos al margen», Monasterio pide «madurez, seriedad y rigor» a los grupos. «Nosotros no vamos a permitir el rencor, el odio y el revanchismo de la izquierda y que use las residencias para atacar». Pero tampoco entiende «los ataques de Ayuso hacia nosotros». «El espectáculo ha sido bochornoso», denuncia. «Se han enzarzado entre ellos con el covid y nosotros no estamos en eso, en mirar atrás. Nosotros estamos mirando al futuro y haciendo nuestro trabajo».