La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Vox de ponerse «a la cabeza de la izquierda» para crear una comisión de estudio de las residencias de mayores en la región.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, informó esta semana de la intención de su grupo parlamentario de activar esa comisión de estudio de las residencias, que presentó en noviembre de 2021 y a la que no se opuso ningún grupo parlamentario, para «mejorar las residencias de mayores».

Monasterio ha matizado durante el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves que se trata de una comisión «de estudio» de residencias y no una comisión «de investigación revanchista» como la que quiere formar la izquierda.

Sin embargo, Díaz Ayuso ha criticado a Monasterio por «pactar con la izquierda» para hacer una comisión contra ella y para «retorcer el dolor de las familias de los fallecidos en residencias».

«Nosotros vamos a ayudar a todas las familias y a escucharlas pero no con comisiones espurias que sólo quieren falsificar y no ayudar. ¿Por qué no hay una comisión a nivel nacional?», ha lanzado Díaz Ayuso visiblemente molesta con su socio preferente, al que ha recordado que la izquierda «querría ilegalizarles».

«Usted no tiene poder, no tiene fuerza política ninguna, para frenar a los subvencionados, a las plataformas afines o a los activistas políticos que vayan a esa comisión donde usted se pone a la cabeza de toda la izquierda», ha agregado.

La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que en la primera ola en las residencias «vivían personas muy mayores con pluripatologías en los últimos años de su vida, personas que estaban muy enfermas», y ha afeado que se oculte que la gente además de fallecer en domicilios y en residencias lo estaban haciendo en hospitales.

«El virus mataba por decenas ante la impotencia de los geriatras y ante la impotencia de los sanitarios y mienten cuando ocultan que hay países y regiones con dato mucho peores que los de Madrid y ocultan que la Justicia no dio la razón a la izquierda precisamente por todo esto. Olvidan que el Gobierno dejo sola y sin protección a la Comunidad de Madrid», ha apostillado.

El jueves que viene, durante el próximo Pleno de la Cámara Autonómica, los diputados deberán votar la creación de esa comisión de estudio y, de momento, ni PSOE ni Más Madrid han confirmado cuál será el sentido de su voto. Podemos sí ha adelantado que votará a favor aunque «no entra en el fondo de la cuestión, pero hace falta una comisión sobre ese tema».

Mientras tanto, el líder del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, ha mandado un e-mail a todos los grupos parlamentarios para pedirles registrar una comisión de investigación de las residencias.

«Te escribo para proponerte que registremos y recuperemos la Comisión de Investigación que fue interrumpida por la convocatoria electoral del pasado 4 de mayo. No podemos ignorar la permanente exigencia social y ciudadana y creo que sería bueno que todos juntos diéramos el paso de abrir esta Comisión de Investigación. No se trata de revanchas. El único objetivo es conocer la verdad y evitar repetir los mismos errores. Se trata de aprender y mejorar como sociedad», ha escrito Lobato.