Bronca de la izquierda en la Asamblea de Madrid para politizar las muertes en las residencia por el covid

La izquierda de la Comunidad de Madrid ha montado este jueves una bronca enardecida durante el Pleno de la Asamblea de Madrid a costa de los fallecidos en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia del covid-19.

Todo ha comenzado cuando el vicepresidente del Gobierno Madrileño, Enrique Ossorio, ha tomado la palabra para hablar sobre el tema -después de que este miércoles la izquierda manipulara unas declaraciones suyas durante una rueda de prensa sobre los familiares de las víctimas y pidiera su dimisión-, en ese momento toda la bancada del PSOE ha abandonado el hemiciclo en señal de rechazo.

Fuentes de la formación liderada por Juan Lobato han afirmado que los parlamentarios socialistas tienen intención de abandonar la Cámara Autonómica cada vez que Ossorio tome la palabra porque, a su juicio, «está inhabilitado para continuar como vicepresidente de la Comunidad de Madrid».

«Sus señorías mintieron de la forma más cruel diciendo que las muertes covid de las residencias se podrían haber resuelto por este Gobierno, no les importó hacer daño a esas familias por sus intereses», manifestaba entonces Ossorio, mientras los diputados de Más Madrid y Podemos le chillaban desde el otro lado de la bancada.

La presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, ha tenido que llamar al orden a los diputados de estas dos formaciones porque no cesaban en sus gritos hacia el también portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Educación.

«Mis declaraciones están transcritas, estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre», ha lanzado Ossorio, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles afirmaba que: «No tiene sentido (hacer una comisión de estudio de las residencias) porque mandamos un mensaje falso a los familiares. El mensaje es que parece que estamos diciendo, o sospechando, que las muertes que sucedieron se podrían haber evitado y eso no es cierto. ¿Qué es lo que pasó? Llegó la pandemia, no se tomaron medidas rápidas por el Gobierno de España, recordemos que nosotros tuvimos que ser los que cerramos los centros educativos antes que nadie. En aquel momento no se conocía el virus como ahora, recordemos las ministras que llevaban guantes de color violeta en la manifestación del 8-M (…) Luego hemos sabido como se contagiaba. La carga vírica que había en aquel mes de marzo era terrible. No ha tenido comparación en las distintas olas. Era una carga vírica mortal, sobre todo para personas mayores o con patologías. Esto pasó en todo el mundo. Esas muertes se produjeron en todo el mundo con alta incidencia de personas mayores y, especialmente, las personas mayores con otras enfermedades. La justicia ha archivado todas las denuncias que se han interpuesto sobre esta materia, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todos sitios. Por tanto, como esto fue así, y sabemos que fue así, ahora esta comisión yo creo que sólo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar… ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Yo creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral, yo creo sinceramente que no es procedente».

Evidentemente, la muerte de un ser querido nunca se supera, pero sí se ha superado la mentira de la izquierda, sin escrúpulos, que afirmó que se pudo haber evitado. Sin los habituales cortes malintencionados, esto es lo que he dicho esta mañana 👇 pic.twitter.com/Zw3J3effmT — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) October 5, 2022

Ossorio ha defendido sus palabras y ha acusado a la izquierda de manipularlas. «La falta de dignidad tendría que tener un límite incluso para sus señorías», ha esgrimido, antes de que diputados de Podemos y Más Madrid comiencen a golpear las mesas y a gritar: «¡Dimisión! ¡Dimisión!».

En ese momento, Carballedo ha rogado a la líder de Más Madrid, Mónica García, que controle a su grupo parlamentario, aunque ésta no ha movido el gesto. «Esto es inadmisible, es una vergüenza para el pueblo de Madrid al que representamos», ha censurado la presidenta de la Asamblea.

«Dejen de usar la violencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid y escuchen al señor vicepresidente. Silencio, señorías, o me veré obligada a tomar alguna medida que ninguno de los presentes queremos», ha agregado.