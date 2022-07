Montero y su número 2 defienden el cartel chapuza sin pedir perdón por el robo de imágenes

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, conocida por el mote de Pam, han defendido la campaña en contra de la gordofobia después de que se destapara el escándalo de que las fotografías habían sido robadas a modelos curvys y con prótesis. Esta alto cargo del Ministerio cobra 119.566 euros anuales y fue denunciada por una organización de discapacidad en Asturias por llamar «puta coja» a una compañera de su partido, Podemos.

En un vídeo, publicado el viernes siguiente a conocerse el escándalo, Ángela Rodríguez Pam dice: «A las personas que tienen cuerpos diversos: gordos, muy delgados, con pelos donde se supone que no deberían tenerse… A las que siempre hemos tenido miedo de enseñar nuestro cuerpo como es porque se nos ha dicho que había una forma de tener un cuerpo correcto y que el nuestro no era ese tipo de cuerpo: Sí que es necesario que se nos diga que podemos ocupar los espacios públicos», arranca expresando mirando a cámara.

«Es una cuestión que está íntimamente relacionada con los estereotipos y los roles de género y que reproduce al final las desigualdades que sufrimos las mujeres y los hombres», lanza combinando conceptos habituales en los discursos de la ministra. «Por eso queríamos hacer esta campaña, para recordar que todos los cuerpos son válidos, que la belleza se expresa de múltiples formas y que todas nos merecemos poder estar en la playa, en la piscina, etc.», remata.

Por su parte, Irene Montero agrega: «Así que para todas, para todos, para todes, pero especialmente para todas vosotras, tengáis el cuerpo que tengáis, que sepáis, que aquí tenéis un ministerio que va a luchar hasta que la playa y la vida sean para todas, y que sean felices para todas».

Reacción

Por su parte, el Instituto de las Mujeres, órgano oficial del Ministerio cuyo logotipo aparece también en el cartel, ha comentado: «En relación al cartel ‘El verano también es nuestro’ queremos aclarar que en ningún momento tuvimos conocimiento de que eran modelos reales. Estamos resolviendo con la autora y vamos a contactar con las modelos para resolver esta cuestión. Pedimos disculpas por el daño ocasionado». Sin embargo, las responsables políticas, Montero y Rodríguez, no han expresado aún su petición de perdón a las afectadas.

Finalmente, la artista que ha elaborado la campaña, Arte Mapache –el pseudónimo de Gisela Escat–, sí ha entonado el mea culpa. «Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña ‘El verano también es nuestro’ y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre)», ha indicado.

A renglón seguido ha expuesto: «Tras la polémica, justificada, en torno a los derechos de imagen de la ilustración, he considerado que la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales entre las protagonistas del cartel y comprando la licencia de la tipografía. Hice este cartel por un coste de 4.490 euros. Es falso que haya cobrado 84.000 euros. Quiero aclarar que he trabajado directamente con el Instituto de las Mujeres y no me ha subcontratado otra empresa».

«Inspiración»

«Mi intención jamás fue hacer abuso de su imagen, si no trasladar en mi ilustración la inspiración que suponen para mí mujeres como ellas Nyome Nicholas, Raissa Galvão… Su trabajo y su imagen deben ser respetados. Gracias por vuestra labor, incluso en este caso. Espero poder solucionar todo esto lo antes posible, asumo mis errores y por eso ahora estoy intentando reparar el daño causado, por el momento voy a apartarme de redes sociales y a tratar de solucionar este asunto con las partes implicadas de forma privada», ha concluido Arte Mapache.