Monika Hohlmeier: «No hay mucho entusiasmo en el Gobierno español ante nuestra visita»

La presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo encargado del Control Presupuestario de la UE, Monika Hohlmeier, habla para OKDIARIO a menos de un mes de visitar el próximo 20 de febrero España con una «lista de preguntas» que hacer al Gobierno sobre cómo el Ejecutivo de Sánchez se está gastando los 140.000 millones de euros de fondos de la Unión.

PREGUNTA.- ¿Ha sido el Gobierno español receptivo ante su visita?

RESPUESTA-Sí, el Gobierno español aceptó la visita. Vimos que no hubo mucho entusiasmo, pero a esto estamos acostumbrados. Algunos estados miembros son un poco reacios y tienen su opinión sobre lo que debemos visitar o no visitar, pero siempre lo hacemos al mismo tiempo. Hablamos con periodistas de investigación, hablamos con las ONG, hablamos con partes interesadas relevantes. Cuando estuvimos, por ejemplo, en la República Checa, el gobierno estaba totalmente molesto porque estábamos hablando con organizaciones de pequeños y medianos agricultores. Nos estaban culpando por esto. Escribieron cartas para decir que no nos permitían hablar con ellos. Pero nosotros somos libres e independientes. Y lo vamos a hacer. No preguntamos si se nos permite hacer una u otra cosa. Tenemos permiso y cumplimos con nuestra obligación. Y eso es lo mismo que vamos a hacer en España.

P.- Entonces, ¿piensa reunirse en España con ONG y periodistas?

R.- Sí, como siempre hacemos. Esto es un apartado muy importante para nosotros y explícitamente diré que si alguien cuenta con material relevante para el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, todo el mundo tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros y darnos información.

P.- ¿Cree usted que el Gobierno de España trató de impedir su visita o evitar algunas de sus reuniones?

R.- No lo sé directamente. No lo dijeron en ningún momento. Pero tenemos libertad para movernos por todas partes. Los coordinadores de la comisión que presido, que proceden de todos los grupos políticos, decidimos adónde vamos y qué hacemos. Hubo una clara mayoría que respaldó hablar en España con las ONG, periodistas de investigación, etc.

P.- Las últimas cifras sobre la ejecución de los fondos europeos fueron de noviembre del año pasado. Al parecer solo se ejecutó un 10,6 % del dinero previsto para dicho año, algo más de 3.000 millones de euros. La cantidad presupuestada para gastar de fondos comunitarios era de 28.399 millones de euros. ¿Qué es lo que está pasando?

R.- Es la misma cuestión que le hacemos a la Comisión Europea. La Comisión explicaba que en España había muchas reformas en curso por lo que podría haber un retraso de tiempo entre la recepción del dinero y la inversión final. Por ello, nuestra pregunta al final es ¿qué está pasando con este dinero mientras tanto? ¿Qué está haciendo el gobierno español mientras tanto con este dinero? Esta será también una de las cuestiones a abordar en la visita del mes que viene.