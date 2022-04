El Gobierno de Pedro Sánchez ha prohibido al Rey Juan Carlos pisar las instalaciones del Palacio de la Zarzuela en su primer viaje a España. A mediados del mes de marzo, Moncloa pactó con la Casa de Su Majestad que el primer viaje del monarca tendría lugar el último fin de semana de abril. Tal y como ha sabido este periódico en exclusiva, en estos momentos el entorno del Rey está negociando las condiciones de regreso y así decidir si finalmente vuelve, en qué ubicación y por cuánto tiempo. “Acato lo que me dicen porque quiero el bien de España», dijo el Rey tras conocer los cambios del pacto.

El primer viaje del Rey Juan Carlos a España iba a ser de carácter familiar. Una de las personas que reside de manera habitual con él explica a OKDIARIO que lo que más le duele es estar lejos de su familia. “Por muy Rey que sea al final no deja de ser una persona mayor. Sólo quiere estar con sus hijos y nietos”. A partir de ese primer viaje familiar estaba previsto que el resto de los viajes serían para, por ejemplo, visitar a sus amigos. Una de las citas en las que se espera que el Rey participe son las regatas de Sanxenxo, a las que está invitado por su íntimo amigo Pedro Campos, el regatista más premiado de España y presidente del Club Náutico del municipio gallego donde se celebran.

En el momento en el que este periódico revela el regreso a España del Rey se están produciendo reuniones entre el entorno del monarca y Zarzuela para fijar si finalmente regresa o no. “Las cosas cambian cada 30 minutos. Ahora pactamos algo, suena el teléfono y tenemos que hacer cambios. Aunque parezca mentira el Rey no sabe si pasado mañana estará o no en España”, asegura una de las personas próximas al monarca que participan en la negociación. Tras ser preguntado por cómo está el Rey su respuesta ha sido esta: “Él hará lo que le digan. Lo último que quiere es incomodar. Aún así no entiende el motivo por el que no le dejan volver a su casa”.

Cuando el Rey se enteró de la prohibición de pisar Zarzuela su reacción fue contundente: llamó a sus hijas, que ya le habían avisado de que irían a pasar unos días con él en Semana Santa y les pidió que viajaran con sus nietos. De esta manera, los cuatro hijos de Iñaki Urdangarín y Victoria Federica emprendieron rumbo a Abu Dhabi. Un viaje que quedó inmortalizado en dos fotografías en las que se ve a la familia a la salida de uno de los restaurantes la capital de Emiratos Árabes Unidos.