Pedro Campos ha sido una de las personas más cercanas en los últimos tiempos al Rey Juan Carlos. Tan estrecha ha sido su relación que el padre de Felipe VI se quedaba en su casa durante sus estancias en Galicia y allí pasó su última noche antes de conocerse que se marchaba de España. En aquel momento nadie sabía que el Rey Juan Carlos iba a abandonar el país y mucho menos que se trasladaba a Emiratos, ni siquiera sus amigos, entre los que se encuentra Pedro Campos.

El regatista ha acudido a FITUR y ha visitado el stand de Sanxenxo. Esta localidad ha sido durante muchos años el refugio de don Juan Carlos, el lugar en el que disfrutaba de su pasión por el mar y la navegación cuando dejó de acudir a Mallorca. Cuando hace apenas unos días que Carlos Herrera ha hecho pública una nueva instantánea del Rey Juan Carlos durante una visita a Abu Dabi, Campos no ha dudado en atender a los medios y comentar la posible vuelta del Rey Juan Carlos a España, sobre todo dado que el próximo mes de junio se celebra una nueva regata en Sanxenxo y para él, contar con el padre de Felipe VI sería estupendo.

“Bueno, lamentablemente no está con nosotros todavía. Él ha sido el motor de todo esto. Ha sido. En una, dos, dos veces campeón del mundo, debe ser un récord Guinness, porque al margen de que sea rey emérito , ganar un campeonato del mundo absoluto con más de 80 años, creo que en ningún deporte, en ninguna, vamos, ni remotamente. Y él lo ha conseguido. Y yo me acuerdo cuando ganamos el Mundial de Finlandia hace tres años. La ovación. Los finlandeses no son monárquicos de los deportes. Y sin embargo, era un homenaje a la persona, al deporte. Deseamos que vuelva pronto, que disfrute de lo que le gusta y sin entrar en ningún otro tipo de cosas, tenerlo con nosotros, que creo que hay una gran mayoría de la gente que le gustaría”, ha dicho.

Han sido constantes los rumores sobre una inminente vuelta del Rey Juan Carlos a España y, sobre todo, de la posibilidad de que eligiera Sanxenxo como lugar para retirarse de alguna manera: “yo creo que es pura especulación. Sanxenxo es un sitio fantástico para ir a navegar. Pero lógicamente él elegirá una ubicación también pensando en sus obligaciones, porque no todo es navegar todos los días. Ahora, si deciden que sea Sanxenso, puedes a aplaudir y estaremos todos encantados”, ha recalcado.

Lo que sí tiene muy claro es que el Rey Juan Carlos ha hecho una importante labor para promocionar el turismo en Sanxenxo: “ha sido el mejor embajador”. De hecho, cuando está allí disfruta de una vida tranquila y la gente está encantada con él: “le gusta. Y sobre todo, solemos salir a cenar porque cierran al mediodía, el viernes regatear y entonces estamos en el barco”.

Aunque él no ha estado con don Juan Carlos, tiene referencias directas de que se encuentra bien: “pues la mejor opinión no es mía. Un amigo regatista portugués, me dijo que lo había encontrado fantásticamente. Hablo de hace un mes. O sea que físicamente, que estaba muy bien, que había perdido peso y que se encontraba fuerte y cómodo para él, el problema era al caminar la cadera y la rodilla. O sea que muy es una opinión objetiva de alguien que ha estado con él”.

Al regatista le gustaría mucho que pudiera volver para la próxima competición: “yo deseo que lo veamos, ya no está en nuestras manos, por supuesto. Por lo que se publica hoy los medios de comunicación y desde luego nosotros tenemos que estar con los brazos abiertos y deseando que venga, porque se merece el homenaje de la flota mundial por haber conseguido que estos campeonatos que también están saliendo y que son tan buenos para Galicia”, declara.

Pese a que mantiene una buena comunicación fluida con don Juan Carlos, sus conversaciones se limitan a cuestiones muy concretas, de manera que desconoce todo lo relacionado con la situación de la Infanta Cristina: “nosotros hablamos 99 por ciento de barcos, de regatas y de temas gastronómicas y menos por teléfono. Más que amistad es un agradecimiento. Y creo que en general, el mundo del deporte se valora que todos los españoles, siendo objetivamente dejando de hablar de otras historias. El reconocimiento a la labor que ha hecho por él. Impresionante, pero lo nuestro, que es el deporte en concreto, la vela. Sin él no hubiéramos ido ni a la vuelta al mundo, ni hubiéramos conseguido esto campeonatos, ni una larga lista de cosas donde su ayuda ha sido decisiva y a veces con su presencia personal como es el actualmente con el barco”.