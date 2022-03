El Gobierno de PSOE-Podemos ha gastado en el último año cerca de medio millón de euros en combustible para sus coches oficiales, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva. Un dinero procedente de las arcas públicas mientras el jefe del Ejecutivo se niega a rebajar ya el IVA del combustible a los españoles, pese a tener margen para tal reducción. De hecho, otros países europeos están tomando medidas en este sentido sin esperar al Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo. Sánchez no aprobará su plan hasta el 29 de marzo.

En concreto, y según la información a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno socialcomunista, a través del Parque Móvil del Estado (PME), ha gastado entre marzo de 2021 y febrero de 2022 más de 463.000 euros en combustible. El PME depende del Ministerio de Hacienda.

Según las fuentes consultadas, el pago del combustible de los vehículos del PME no se realiza mediante un contrato, como ocurre por ejemplo con los coches del Congreso de los Diputados. En este caso, existe una empresa suministradora, que es Repsol Solred, a la cual se factura, y son los conductores lo que realizan el abono del combustible en las gasolineras mediante un sistema de tarjetas. Ello, con cargo al erario, es decir, al bolsillo de los contribuyentes, que enciman ven cómo cada vez les cuesta más llenar el depósito sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haga nada.

De hecho, la oposición ha exigido estos días con insistencia al Ejecutivo que baje ya el IVA del combustible del 21% al 4%, que no espera a mañana ni a pasado mañana. Sin embargo, el Gobierno no espera tomar medidas hasta el Consejo de Ministros del 29 de marzo. Entretanto, ha iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para abordar iniciativas al respecto. No obstante, en el encuentro que varios ministros tuvieron este miércoles con PP y Ciudadanos en el Congreso no adelantaron ninguna actuación concreta.

Y es que el Gobierno de Sánchez está esperando a las decisiones que salgan del próximo Consejo Europeo sobre el mercado energético, para calibrar su actuación y limitar las posibles bajadas de impuestos. Es decir, para tocar lo más mínimo las cuentas públicas de España. Sin embargo, otros países europeos como Francia, Polonia y Portugal han adoptado medidas en las últimas semanas para reducir la fiscalidad de los combustibles a fin de frenar la escalada de precios, una subida que Sánchez sólo atribuye a la invasión de Ucrania por el régimen ruso de Vladímir Putin pese a que el incremento ya se estaba produciendo desde meses atrás.

Reducir ministerios

En octubre de 2020 y a raíz de una respuesta parlamentaria del Gobierno a JxCAT en el Congreso de los Diputados, se supo que los cinco ministros de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez tenían a su disposición 19 coches oficiales para ellos y para sus altos cargos (la memoria del PME de 2020 habla de una flota total de 621 vehículos). Al ministerio de Pablo Iglesias, que ahora ocupa Ione Belarra, estaban asignados cinco coches, al igual que a la cartera de Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero contaba con tres coches, el mismo número que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, y el de Universidades, que por entonces encabezaba Manuel Castells y ahora lo hace Joan Subirats.

En plena crisis internacional por la invasión de Ucrania y la pandemia, la oposición ha exigido al Gobierno que recorte ministerios y dé ejemplo ante los españoles, a los que les obliga a apretarse el cinturón. Pero Sánchez se niega a adelgazar su elefantiásico Ejecutivo para no perder el apoyo de Unidas Podemos.