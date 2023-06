La representación de la Región de Murcia en el certamen de Miss Universo 2023 correrá a cargo de Athenea Pérez, que se ha tenido que enfrentar a ataques racistas y xenófobos en las redes sociales, tal como ella misma ha denunciado en diferentes programas y medios.

«Los haters no entienden por qué represento a mi región, Murcia, si no tengo los rasgos murcianos que ellos creen que debería tener una representante. Supongo que tener la piel clara, ser blanca…», ha destacado la joven.

Ante lo que Ana Rosa ha señalado: «Pero si tú eres más murciana que un propio murciano. Tú naciste en Murcia, tu padre es murciano, tus abuelos son murcianos… Y tienes una herencia por parte de tu madre que es maravillosa». «Podrían pararse a leer que mi madre es de Guinea Ecuatorial y que hasta hace 40 años era española», ha respondido Athenea.

«Me duele porque pienso en los jóvenes. Veo a mi prima de 13 años que también es mulata y no me imagino cómo debe sentirse ella», ha agregado la representante. «¿Tú siempre has sentido este racismo en tu vida cotidiana, desde pequeña, en el colegio, en los trabajos…?», ha cuestionado la presentadora.

Athenea Pérez agradeció en sus redes sociales los centenares de mensajes de apoyo tras lo sucedido: «Vuestras palabras me hacen más fuerte y me emocionan. No pienso parar hasta normalizar la diversidad española», dijo en una historia en su cuenta de Instagram.

Su rostro ha sido protagonista, además de en el de Ana Rosa, en programas de Televisión Española, Cuatro, La Sexta, y La7, entre otros, donde ha condenado los ataques racistas y xenófobos que han hecho que su selección como Miss Universo Murcia se haya convertido en motivo de polémica nacional por culpa de diversos individuos que hacen gala de su falta de educación y de su alto nivel de odio e ignorancia.