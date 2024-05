Miguel Frontera, acusado de acosar a Iglesias y Montero: «Fue jarabe democrático»

A Miguel Frontera se le acusa de acosar a Pablo Iglesias y a Irene Montero por organizar las protestas que tuvieron lugar durante meses frente al chalet de Galapagar (Madrid), cuando los dos dirigentes de Podemos eran miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. «Fue jarabe democrático», ha defendido Frontera, haciendo alusión a cuando Iglesias defendía estas mismas prácticas contra dirigentes del PP cuando Podemos todavía no había irrumpido en el panorama nacional.

«El ideólogo fue Pablo Iglesias cuando pidió caceroladas contra el Rey y los vecinos decidieron hacerlo por su hipocresía», ha afirmado este lunes en su declaración ante el juez. Miguel Frontera, hostelero de profesión, se enfrenta a una acusación de tres años de prisión por acoso e injurias contra Iglesias y Montero. La Fiscalía pide esta pena de cárcel por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos, además de dos multas por valor total de 13.800 euros. Se pide también que no se acerque a los afectados durante dos años, según ha informado la Fiscalía.

El acusado ha asegurado en su declaración que se unió a las protestas en Galapagar contra el ex líder de Podemos y la ex ministra de Igualdad dos meses después de que comenzaran. «Lo máximo que llegue fue hasta los cubos de basura, donde estaba la guardia Civil. En su cumpleaños, a unos 200 metros le dije ‘felicidades, señor Iglesias’», ha recalcado. Un agente de la Guardia Civil ha relatado que Frontera fue denunciado por saltarse el perímetro marcado por la seguridad pero ha indicado que no le vio acercarse al domicilio.

«Fue una protesta en plan mofa, en plan guasa, en plan risa… Por eso poníamos el Que Viva España, de Manolo Escobar. Estábamos de guasa y con las caceroladas. El acoso real es el que sufrí yo cuando me pintaron fascista y nazi en mi local y señalaron a mis hijos. He sufrido amenazas de muerte», ha apuntado también.

Miguel Frontera ha detallado también ante el juez que en aquella época había concentraciones de diferentes ideologías en las inmediaciones de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. «De una parte, ponían la Internacional en megafonía y de otra, el himno de España. Sus propios simpatizantes nos insultaban y ponían la música a todo trapo», ha señalado.

«Iglesias ha traído los escraches»

A su llegada a los juzgados, Frontera ha defendido que fue Pablo Iglesias «el que ha traído los escraches a España». «Fue la persona que decía que el hijo de un político no tenía por qué ser más que el hijo de un ciudadano normal, la persona que decía que la Policía eran matones al servicio de los ricos y que luego tenía 40 guardias civiles protegiendo su casa», ha recordado en declaraciones a los medios.

«Pablo Iglesias es la persona que decía que vivía en Vallecas y que acabó viviendo en Galapagar. La persona que se emocionaba cuando daban patadas en la cabeza a los antidisturbios. La persona que alentó una cacerolada contra el rey que por eso, los vecinos de Galapagar iniciaron una cacerolada contra él. Ha alentado escraches contra Soraya Sáenz de Santamaría cuando tenía un bebe de meses… infinidad de cosas que ha hecho, que se queje de que los vecinos de Galapagar y yo mismo fueran a tocarle con las cacerolas es bastante sorprendente», ha remarcado.

«Los escraches son jarabe democrático»

Pablo Iglesias fue el principal ideólogo de varios escraches que sufrieron dirigentes del PP antes de que Podemos irrumpiera en la política nacional. El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Ejecutivo defendió los escraches a políticos de la derecha por ser «el jarabe democrático de los de abajo».

Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo http://t.co/jBNRZH4inZ — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) June 10, 2013

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno definió también los escraches como «un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias».

La ex ministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, también defendió este tipo de prácticas contra políticos del PP hace años. «Escrache no es acoso, es interpelar a los diputados para que hablen con nosotros y no nos den la espalda», defendió en las redes sociales.