El caso de la anciana abandonada en el aeropuerto de Madrid-Barajas destapado por OKDIARIO ha saltado a la escena política con la formación Más Madrid exigiendo una explicación detallada de lo ocurrido al Gobierno y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Desde Más Madrid exigen aclaraciones urgentes al suceso por el que una anciana de 95 años fue abandonada el 22 de enero y llegó a entrar ilegalmente en España.

La pregunta parlamentaria registrada por Más Madrid en el Senado explica: «Ante los hechos ocurridos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde una persona de 92 años con movilidad reducida, Samantha Flores, mexicana e icono de la lucha de las personas trans a nivel mundial, fue abandonada durante horas en las pistas del aeropuerto, poniendo en grave riesgo su vida, solicitamos aclaraciones urgentes». Más Madrid quiere saber cómo pudo producirse una situación de tal gravedad y que medidas concretas va a adoptar el Ministerio competente, «para garantizar que todas las personas con movilidad reducida reciban una atención digna, segura y adecuada en todos los aeropuertos del país».

La promotora de la iniciativa parlamentaria es Carla Antonelli y exige conocer ante todo las causas que han provocado ésta situación. La senadora de Más Madrid también se pregunta: «¿Se ha realizado o está previsto realizar una auditoría sobre los protocolos de atención a pasajeros vulnerables en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?» y exige conocer «qué medidas concretas va a adoptar el Ministerio competente para garantizar que todas las personas con movilidad reducida reciban una atención digna, segura y adecuada».

«10 minutos más y no me encuentran»

La anciana Samantha Flores, de 92 años, entró ilegalmente en España burlando la seguridad del aeropuerto de Barajas y todo sin quererlo. Sucedió el día 22 de enero de 2025, tal y como ella misma lo ha narrado en exclusiva a OKDIARIO.

La anciana aterrizó en el aeropuerto de Barajas a primera hora de la tarde de ese día. La recogieron los servicios de ayuda a personas con movilidad reducida y la olvidaron dentro de un autobús aparcado en el exterior del recinto aeroportuario. Al comprobar que estaba sola, la anciana salió del autobús e intentó buscar ayuda caminando. Sin quererlo, salió del recinto exterior de Barajas, cruzó una carretera y entró en España convirtiéndose en una inmigrante ilegal. Samantha, la anciana, resumía de esta forma su odisea: «Debe usted tener en cuenta que tengo 92 años y he viajado por todo el mundo, no me voy a quedar tirada en el suelo llorando».

La intervención de un camionero salvó la vida de la anciana que ya había salido del recinto de barajas y vagaba entre las carreteras de acceso al aeropuerto. «Si yo paso diez minutos más tarde no me encuentra, estaba yo fuera del aeropuerto y éste señor me llevó dentro, me llevó a la sala de movilidad reducida de Barajas pero no me querían recibir y me iban a echar», explica Samantha Flores. «Me decían que no podían recibirme, que no podían hacerse responsable», puntualiza.

«Les enseño el billete de Iberia con el que vine y el pasaporte y me dicen que no tiene sello de entrada en España, ¿Cómo diablos va a tener sello de entrada «rey», si me abandonaron en una carretera del aeropuerto, les digo», explica la anciana con ironía. «Al ver mi billete de Iberia ya no tuvo más remedio que hacer algo porque me habían convertido en una inmigrante ilegal, así que dijeron de llamar a la Policía y ya fue otro rollo», cuenta Samantha.

«Se rompió la seguridad»

«Llegó la jefe de la Policía Nacional en ese momento, una mujer rubia y alta, se quedó muy extrañada y luego se enfadó con la gente del aeropuerto. Me dijo, ‘¡Cómo es posible que haya pasado esto!’ y salieron todos los policías a verme». «La agente de la Policía dijo ‘¡Aquí van a rodar cabezas por el trato que le han dado a esta señora!’ porque además de decirle mi edad, iba yo en silla de ruedas», añade Samantha. La mujer policía estaba muy enfadada porque se habían roto todos los protocolos: ¿Qué protocolo puede haber si estaba yo tirada fuera del aeropuerto en una carretera?», razona Samantha.

Rafael Martínez, es testigo y la persona que debía recoger a Samantha en el aeropuerto de Barajas. Acompañó a la anciana a formular el documento de Declaración de entrada en territorio nacional. No tiene reproches para la Policía Nacional, pero sí para la falsa sensación de seguridad que hay en el aeropuerto. Rafael es el anfitrión de Samantha. La mujer ha viajado a España para crear la Fundación Laetus Vitae de centros de día para mayores de edad.

«La Policía fue muy profesional, en cuanto llegaron, aclararon la situación de Samantha y la resolvieron. Ellos mismos eran los más indignados con lo que había pasado. La Policía no puede ir a recoger uno por uno a la gente en el avión, pero ésto no puede ocurrir. La seguridad en Barajas es de Mortadelo y Filemón, es la mejor forma de explicarlo», concluye Rafael.

Comunicado de AENA

Entretanto, AENA ha enviado a los medios de comunicación su versión del grave incidente, provocado presuntamente por una de sus subcontratas en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Desde AENA confirman que tienen una investigación abierta desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de los hechos y «actuará en consecuencia con la empresa prestadora del servicio», la subcontrata que se ocupa de las persona con movilidad reducida.

AENA asegura que también ha exigido que se pongan las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir y asegura «que esta persona en ningún momento estuvo deambulando por las pistas y no estuvo horas perdida».