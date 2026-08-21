Más de 1.000 ilegales escapan de los campamentos del Gobierno y vuelven a deambular por Ceuta

Más de 1.000 ilegales ya han escapado de los campamentos habilitados por el Gobierno en Ceuta y han vuelto a deambular por distintos puntos de la ciudad, regresando muchos de ellos a la playa del Trampolín, en un nuevo episodio que vuelve a poner de manifiesto la extrema situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la invasión del pasado 30 de julio.

Desde el sindicato JUPOL (Justicia Policial), han denunciado esta situación, señalando que «mientras quienes deben gestionar esta situación siguen sin dar una solución, son los policías los que asumen las consecuencias de esta desorganización». De igual manera, ha asegurado que no están para jugar al «ratón y al gato».

La denuncia de JUPOL coincide además con las declaraciones de este jueves del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en las que advirtió que mover a los inmigrantes desde las playas hasta otros emplazamientos «no arregla el problema» y reclamó al Estado medios suficientes para acelerar los procedimientos de extranjería, asilo y devolución.

Por ahora no se ha comunicado oficialmente el destino de los ilegales que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladados a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar. Fuentes policiales también apuntan a que buena parte de las personas que este viernes han vuelto a concentrarse en El Trampolín proceden de grupos de inmigrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta continúan trabajando en la ampliación de la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.

500 inmigrantes volvieron ayer

Por otro lado, unos 500 inmigrantes ilegales volvieron a la playa del Trampolín este jueves, después de que la Policía trasladara durante la mañana a más de 1.200 personas que habían entrado en la ciudad autónoma durante la invasión y que permanecían en la playa. Las autoridades habían ordenado el desalojo del arenal y los inmigrantes habían sido trasladados a campamentos temporales de acogida, en lugar de devolverlos a Marruecos, como había insistido la Unión Europea al Gobierno.

La vuelta de esos 500 ilegales obligó a detener las tareas de limpieza que la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda estaba llevando a cabo en la playa, según informaron fuentes de la administración de la ciudad autónoma. Algunos testigos en la zona aseguraron que muchos de los inmigrantes que han vuelto a aparecer horas después del desalojo llevaban mantas y otras pertenencias para quedarse en la playa, a pesar de que aseguran que sólo han regresado a buscar objetos olvidados.