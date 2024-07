Marlaska firma la expulsión de la Policía y la Guardia Civil de puertos y aeropuertos del País Vasco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado este miércoles la expulsión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de los puertos y aeropuertos del País Vasco, cuyas funciones y competencias pasarán a manos de la Ertzaintza. Así se ha acordado en la Junta de Seguridad celebrada en Madrid que ha sido presidida por Marlaska y por el consejero de Seguridad del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria. Las dos partes han avanzando en seguir desarrollando las competencias de la Ertzaintza en los puertos y aeropuertos del País Vasco.

La policía autonómica vasca ejercerá las funciones de protección de las personas y bienes en el mantenimiento del orden público en todo el territorio, función que ya venían cumpliendo la Policía Nacional y la Guardia Civil en la región. Policías y guardias civiles, por el momento, seguirán ejerciendo las competencias en extranjería y control de fronteras, así como contrabando y fraude fiscal. De esta forma el Gobierno de Pedro Sánchez se pliega a una de las exigencias planteadas por sus socios separatistas como el PNV y Bildu. Se trata de algo similar que ya ocurrió en Navarra con Tráfico.

Fernando Grande-Marlaska ha explicado que este acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco para aumentar las competencias de la Ertzaintza es de aplicación «inmediata». El consejero de Seguridad del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, ha sostenido que los puertos y aeropuertos de la región contarán con un punto permanente de coordinación operativa e intercambio de información entre las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ertzaintza.

El ministro del Interior ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión que el pacto establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantendrán, por el momento, las funciones que ya asumen en la actualidad y que son responsabilidad «exclusiva» del Estado. Además, ha dicho que no afectará a las plantillas de Policía y Guardia Civil en el País Vasco, ya que «se va a mantener mismo número» de agentes allí desplegados.

«La Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán ocupándose de la custodia policial de puertos y aeropuertos en el País Vasco y asumiendo en su totalidad las funciones vinculadas a la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, la extranjería y al control de fronteras», ha resaltado Fernando Grande Marlaska. «Los puertos y aeropuertos forman parte del territorio vasco», han apostillado el ministro del Interior y Bingen Zupiria, remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión y, de esta forma, justificar que la Ertzaintza expanda sus competencias al interior de estas instalaciones públicas.

Zupiria ha recalcado que lo que se hace es cumplir con el Estatuto de autonomía y Marlaska ha precisado que, en el empeño de «clarificar» las funciones policiales de la Ertzaintza, también se cumple con la ley de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Críticas de policías y guardias civiles

Diversas organizaciones de guardias civiles y policías nacionales han arremetido contra el acuerdo alcanzado por el Ministerio del Interior con el Gobierno vasco la ampliación de competencias de la Ertzaintza en puertos y aeropuertos.

En un comunicado, el secretario general de la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), Ernesto Vilariño, ha señalado que «los acuerdos suponen una pérdida de competencias» para la Benemérita y ha anunciado que esta organización vigilará que no afecte a los guardias civiles destinados en el País Vasco.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado en otro comunicado que Fernando Grande-Marlaska «vuelve a traicionar» al instituto armado y cree que «el plan diseñado desde el Ministerio» sí supondrá que «se consuma la entrega al País Vasco del control de sus fronteras en los puertos y aeropuertos». «Con este acuerdo la Ertzaintza pasará a ejercer competencias no solo sobre la zona pública de los puertos y los aeropuertos sino también en la restringida, con lo que su control será también total», apostilla.

Por su parte, un portavoz del sindicato de la Policía Nacional Jupol ha manifestado a la agencia Efe va a «mantener una actitud vigilante para que no se realice ninguna cesión de competencias de manera irregular». Y desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han señalado que «la Policía Nacional no puede ser usada como moneda de cambio».

En un comunicado, la Confederación Española de Policía (CEP) destaca que «Interior da otra gravísima vuelta de tuerca al desmantelamiento de las competencias de la Policía Nacional en puertos y aeropuertos del País Vasco cediéndolas a la Ertzaintza por cálculos políticos». «La medida supone despojarnos de todos los cometidos policiales comunes sobre todo los relacionados con la protección de seguridad ciudadana y policía judicial en esas instalaciones, que son esenciales, para entregárselos a la Ertzaintza, que a partir de ahora tendrá una posición preeminente», enfatiza.