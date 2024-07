El Gobierno de Ayuso alerta a Sánchez del coladero de Barajas: 400.000 inmigrantes ilegales en 2023

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha envidado una carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez para exigir que se tomen medidas con el fin de evitar que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas deje ser «un coladero» de inmigrantes ilegales. Se trata de una carta firmada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y remitida también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Más de 400.000 personas entraron de manera irregular en 2023», denuncian desde el Ejecutivo regional madrileño.

«Exigimos al ministro del Interior y al Gobierno de Sánchez que, de una vez, den respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria», recalca Dávila en esta misiva. La carta, fechada el pasado viernes, sigue la estela de otra que envió el Gobierno de Ayuso el pasado 3 de abril y en la que ya se pedía «la actuación urgente» del Ministerio del Interior y del resto del Gobierno central por la «entrada masiva» de inmigrantes ilegales a través del Aeropuerto de Barajas.

La respuesta de Fernando Grande-Marlaska se dio el pasado 23 de mayo, asegurando que se habían tomado medidas como la imposición de visado de tránsito a países como Turquía, Kenia, Somalia o Senegal, lo que había permitido disminuir ese irregular proceder. «Con esta medida se pudo detener en el mes de febrero la entrada irregular de personas procedentes de Gambia, aunque con un retraso que supuso la saturación puntual de los recursos destinados a la primera acogida de menores», apunta la consejera de Ayuso en su carta.

Sin embargo, Ana Dávila lamenta que el problema persista «a día de hoy», al tiempo que recuerda que de los 110 menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, llegados en junio por primera vez a los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid, «prácticamente la mitad» lo hicieron a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, «a mayoría procedentes de Mauritania».

«Se reacciona tarde y mal»

«Estoy segura de que conoce esta situación porque está siendo reiteradamente denunciada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la vigilancia aeroportuaria y las responsabilidades de extranjería. Al igual que seguro sabe que, mientras el año pasado llegaron a las costas españolas 57.000 inmigrantes en situación irregular, a este aeropuerto lo hicieron siete veces más, superando las 400.000 personas», enfatiza la consejera del Gobierno de Ayuso.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Ejecutivo madrileño reitera que no se puede permitir que el Aeropuerto de Barajas sea «un coladero». «No podemos permitir que el Aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero, provocando, entre otros efectos, un colapso de nuestro sistema de protección de menores. Lo que genera que se desborden todos los recursos disponibles tanto en Madrid, como en el resto de las regiones», argumenta.

«Ministro, si el Gobierno no lleva a cabo acciones planificadas y coordinadas. Si no dispone de recursos que permitan un mayor control en la entrada. Si no se produce la necesaria coordinación de su Ministerio con el de Exteriores para firmar convenios con países de origen y exigir visado de tránsito de los inmigrantes procedentes de esos países. Y si tampoco se realiza una distribución ordenada, se estará reaccionando tarde y mal a los resquicios que aprovechan las mafias en su indigno comercio con seres humanos», advierte Ana Dávila.

Desde el Ejecutivo de Ayuso se pide al Gobierno de Sánchez que «actúe con la mayor celeridad y que tome las medidas que sean necesarias para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria» que se produce a través del Aeropuerto de Barajas. «Desde la Comunidad de Madrid nos ponemos, de nuevo, a su disposición para dar respuesta al inmenso reto que tenemos por delante», zanja Dávila en su misiva.

1.293 menas

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Ejecutivo madrileño asegura que en la región se ha atendido en lo que va de año a 1.293 menas, frente a los 1.300 del año pasado, «el doble», remarca, de los que «la mitad están llegando ya por Barajas». Así lo afirman fuentes internas.

«A esto se suma que el año pasado más de 400.000 inmigrantes (según estimaciones de la Comunidad de Madrid con datos oficiales) en situación irregular llegaron a España por el Aeropuerto de Barajas, siete veces más que los que lo hicieron por las costas españolas (57.000)», reiteran las mismas fuentes.