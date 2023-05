El hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, condenó a cinco años de prisión a uno de los etarras en las listas de Bildu ante los que su Gobierno calla. Se trata de Kemen Uranga Artola, que se presenta como número 12 para el Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya). Como muestra OKDIARIO, la sentencia está firmada por el entonces juez de la Audiencia Nacional, que vio acreditado que Uranga facilitó el «actuar criminal» de los etarras al alquilar dos pisos al comando Vizcaya, uno de los más sangrientos de ETA. Uranga fue condenado por colaboración con banda terrorista y hoy concurre en las candidaturas de Bildu, socio prioritario para el Gobierno de Pedro Sánchez, quien se ha limitado a decir que los proetarras se han «equivocado» con sus listas.

En la sentencia, Marlaska detalla la «gravedad de los hechos, como es poner a disposición de un comando operativo de liberados una concreta infraestructura inmobiliaria, así como el hecho de que huyó». Asimismo, destaca la «necesaria participación criminal» del acusado y concluye en su culpabilidad: con la «cesión de alojamiento y concreta logística inmobiliaria a miembros de la organización terrorista ETA, en este caso liberados, conociendo tal extremo, y siendo consciente necesariamente que de esa manera, independientemente del móvil, se facilita el actuar criminal que le es propio». El tribunal consideró probado que el acusado alquiló un inmueble en Basauri y otro en Bilbao para que los terroristas Asier Carrera Arenzana -quien meses antes había asesinado a Fernando Buesa, dirigente histórico del PSOE vasco- e Igor Martínez de Osaba Arregui los utilizaran como «piso franco» de sus actividades.

En la sentencia se detalla cómo el etarra Carrera declaró en sede policial que él, junto a Martínez de Osaba «entran en España el 21 de octubre de 2000», portando «sendas armas H.S., cinco kilogramos de explosivos, varios juegos de placas matrículas sin troquelar, documentación sobre objetivos, etc., todo ello entregado por Txapote». «Asimismo manifiesta como al llegar a Bilbao contactan con un tal Kemen» siguiendo los «datos proporcionados por Txapote, de quien conoce que era profesor de instituto». Uranga fue detenido en 2012 en Reino Unido, donde utilizaba una identidad falsa.

El etarra es uno de los que no renunciará a su cargo de concejal si es elegido. Una circunstancia ante la que el Gobierno se mantiene impasible. Pese a la polémica, Sánchez no sólo se ha negado a romper sus pactos con sus socios proetarras -como le ha exigido el PP- sino que, este mismo miércoles, incluso les ha solicitado su apoyo para aprobar el nuevo decreto de medidas económicas que tiene previsto llevar en junio al Congreso. El socialista sólo ha reprochado a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que su formación se ha «equivocado» en la elaboración de las listas. «Lo repito: puede ser legal lo que han hecho, pero no es decente», ha añadido, insistiendo en el mismo mensaje que ya lanzó el pasado viernes desde la Casa Blanca, en sus primeras palabras sobre el asunto. Sánchez ya evitó este martes comprometerse a no pactar con Bildu tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Etarras claves

Aunque los siete etarras con delitos de sangre que Bildu había incluido en sus listas han asegurado que renunciarán al cargo si son elegidos -algo que, en cualquier caso, tendrá que formalizarse ante la Junta Electoral-, la formación de Arnaldo Otegi mantiene a otros 37 condenados que concurrirán sin problemas.

Entre ellos, además de Uranga, se encuentran otros que jugaron un rol clave para ETA, como Koldo Elizetxea -número 10 en las listas para el Ayuntamiento de Fuenterrabía (Guipúzcoa)- condenado a cinco años por colaboración con ETA y responsable de las llamadas mugas, los pasos clandestinos que realizaban los etarras desde Francia a España a través de la frontera. O José Ángel Viguri, suplente número 3 en la lista de Bildu en Ayala (Álava), condenado a 14 años por colaborar con ETA, junto a su esposa, refugiando a pistoleros de la banda en su caserío. Entre ellos, el sanguinario Kantauri. O Andoni Lariz, número 1 de la lista en Cenarruza (Vizcaya). Fue uno de los colaboradores necesarios para varios atentados cometidos por la banda.