Manuel Hernández: «Si el gobierno no da soluciones, el 30 de junio habrá reacción de los camioneros»

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, que se ha convertido en la representación real de los camioneros de España, advierte seriamente al Gobierno y a la ministra Raquel Sánchez: «Si no da soluciones el 30 de junio habrá reacción de los camioneros». En una entrevista en LA ANTORCHA de OKDIARIO, Manuel Hernández recuerda que la ministra Sánchez “se comprometió a que el 30 de junio estaría en vigor la ley que prohíbe contratar a pérdidas, pero no sabemos nada. Si se está redactando o no… y quedan días para esa fecha”.

Manuel Hernández recuerda que, desde el último paro, “los costes no han dejado de subir y que los parches no ayudan”. Denuncia “abusos en los centros de carga y descarga” y pide que la Inspección de Transporte actúe. La Plataforma en Defensa del Transporte reclama que los accidentes de tráfico sean considerados accidente laboral. Aunque parezca mentira, no es así. “Dos compañeros han muerto en las últimas semanas y no se reconoce como accidente laboral”, señala Hernández.

Manuel Hernández denuncia, además, “las acciones de coacción y represalias en muchas empresas tras el último paro con amenazas a los transportistas de que no vuelvan a parar. Hubo compañeros a los que les echaron directamente tras el paro. Las empresas imponen la ley del miedo y la administración no hace nada. Debe tomar cartas en el asunto”. Y advierte con serenidad, pero seriamente: “Si siguen los abusos romperemos de nuevo la baraja”.

Alterados

Cuenta Manuel Hernández que “los ánimos están muy alterados y calientes” entre los transportistas y pide al gobierno Sánchez “que negocien con nosotros, con los camioneros, no con los empresarios que nos contratan como lleva pasando muchos años”. El paro espontáneo de hace unos meses convirtió a la Plataforma en la representación real del último eslabón de la cadena, el propio camionero o transportista, que hasta ahora estaba, supuestamente, representado por las empresas en la mesa nacional del sector.

“Si no hay hechos el 30 de junio, habrá reacción”, reitera Manuel Hernández. “La amenaza de retomar el paro en julio está encima de la mesa”. “Queremos trabajar -dice- y no estar conflicto tras conflicto. Pero estamos en una situación tan precaria que tenemos los días contados. Muchos compañeros ya no volvieron a arrancar sus camiones tras el paro porque no podían [seguir trabajando a pérdidas]. Han parado su actividad porque no pueden continuar”. Es pura ruina.

Situación desesperada de un sector clave para nuestra economía como quedó claro tras la última huelga: “Que no intente [el gobierno] darnos un caramelo para maquillar el problema porque no nos conformaremos. La necesidad apremia y cuando hay hambre con agua no se quita”.