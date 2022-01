Salamanca. Delegación de la Junta de Castilla y León en la ciudad de la que Alfonso Fernández Mañueco fue alcalde. El presidente castellanoleonés recibe a Hoy Responde de OKDIARIO.

“¿Su victoria el 13-F será también una victoria de Pablo Casado?”, le preguntamos. Parece que tarda en responder, pero lo hace: “Mi victoria será, esperemos, la victoria de las personas de Castilla y León y Pablo Casado es una persona de Castilla y León”.

“¿Y será también una victoria de Teodoro García Egea?”, repreguntamos: “Bueno, Teodoro García Egea es el secretario nacional del partido, pero como usted sabe es una persona de Murcia”. Y ahí lo deja.

Tras un microsegundo de silencio, le advertimos: “Esto se puede malinterpretar”. Y nos reímos. “No,no,no… -se remonta a sí mismo- …ehh…bueno… No estaba intentando… La vinculación de Pablo Casado con Castilla y León ya se sabe… Nació en Palencia… Ha sido diputado nacional por Ávila…”. Y añade: “Incluso cuando era una persona con menos responsabilidad que ahora, pero conocida a través de las tertulias, los medios de comunicación… pues siempre nos ha acompañado en las campañas electorales”.

“¿En esta campaña tendrá peso Casado?”, le seguimos preguntando. Y responde: “Lógicamente”. Y añade: “Bueno… Quien va a tener peso son las personas de Castilla y León y sus problemas porque vamos a hablar de defender el campo, la familia, los servicios públicos y de una política económica de la que podemos presumir…”. Y sigue hablando, mostrando un profundo conocimiento de su tierra y presumiendo de la industria automovilística, de la industria agroalimentaria, de la farmacéutica y hasta de la aeronáutica, de las empresas de ciberseguridad y de las energías renovables. Nunca una pregunta sobre Pablo Casado dio para tanto.

De manera que, volviendo al tema, le preguntamos: “¿A Casado le queda una bala, ganar sí o sí a Sánchez, y gobernar?”, confiando en que Castilla y León no tenga industria armamentística. Mañueco responde: “Bueno… Vamos a tener tranquilidad. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Ahora hay unas elecciones en Castilla y León…”… y continúa hablando del orgullo que sienten por el hecho de que todo el país esté pendiente de ellos: “Nos exponemos por España y para España. Queremos seguir siendo decisivos a la hora de pensar en el futuro de nuestro país. Varios ex presidentes del Gobierno nacieron en Castilla y León. Yo estoy convencido de que más pronto que tarde habrá otro y que se llamará Pablo Casado”.

Mañueco responde, en este caso, rápido con un “no” al preguntarle si tiene aspiraciones políticas nacionales. “Salvo por supuesto -deja bien claro- defender a las gentes de Castilla y León en España o en Europa y que Castilla y León tenga peso en España”. Al presidente castellanoleonés le parecería “legítimo” que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso sí tuviera ambiciones políticas nacionales, “aunque el otro día dejó bien claro, fui testigo, de que ella apostaba claramente porque Pablo Casado fuera presidente del Gobierno”. A diferencia de Ayuso, Mañueco dice que “no hay que ponerle puertas al campo” al preguntarle si también iba a limitar a 8 años su mandato como la presidenta madrileña: “Hay que ir viviendo el día a día e ir viendo lo que ocurre y lo que deciden los ciudadanos”.

Ayuso y Teo

“¿Llamó usted a Génova para pedir que pararan lo del PP de Madrid a un mes de las elecciones suyas?”, preguntamos al presidente castellanoleonés. Mañueco sonríe pero no desmiente. “Se ríe”, le decimos. “Me río”, contesta, “porque ya me lo han preguntado varias veces”. No somos muy originales.

El PP de Madrid es ese tema que, ahora mismo, electrocuta al dirigente popular que lo toque. Mañueco dice que es “un tema zanjado del que no tengo nada más que decir”, mientras arquea las cejas como si, incluso, no le sonara de nada. Y para quitar hierro afirma: “Yo lo que veo es que hay … pues eso… la vieja relación entre amigos y compañeros de partido, entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso… Y yo… en este sentido no puedo decir más”. ¡Bastante tengo con lo mío! (gobierno y elecciones), viene a decir después.

Teo y Mañueco

Cuando el lunes pasado, Alfonso Fernández Mañueco acudió al desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid y vio juntos a Isabel Díaz Ayuso y a Teodoro García Egea debió de respirar hondo teniendo en cuenta que se la juega en un mes. Foto de unidad. Alivio total. La pelea interna por el PP de Madrid ha frenado en las encuestas el ascenso experimentado por Pablo Casado desde que Isabel Díaz Ayuso consiguiera su rotunda victoria el 4 de mayo en Madrid.

Hotel Ritz. Mañueco está sentado… a la derecha de Ayuso. Y entre Ayuso y “Teo” (como le llaman en el partido), oportunamente colocada la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo. El foco estaba en el tándem Ayuso-Teo. Era la foto-morbo del día.

Pero encuadremos ahora la escena de otra manera. Abramos foco. Entre Mañueco y García Egea no había una sino dos personas: Ayuso y Carballedo. Mañueco, por tanto, estaba aún mucho más lejos del secretario general del PP que la presidenta madrileña. La expresión de una realidad no tan llamativa como la de Madrid pero, igualmente, enconada.

Porque en todos lados cuecen habas y las relaciones del presidente de Castilla y León con la mano derecha de Pablo Casado no son las mejores, sino «las justas». Mañueco apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias para suceder a Rajoy y en su territorio ha hecho una limpieza profunda (“renovación” le llamaría García Egea) de viejos herreristas (Juan Vicente Herrera) y casadistas posteriores.

El PP de Castilla y León -cuyo congreso de este fin de semana abre García Egea y cierra Casado- es, hoy por hoy, un fortín de Mañueco. El intento de Teodoro García Egea por colar gente suya en las listas del 13-F fracasó. Mañueco las ha hecho como ha querido para asegurarse un grupo parlamentario sin fisuras: “No le ha dejado intervenir. Ha impuesto a su gente frente a Teo”, cuenta alguien del PP castellanoleonés que sabe muy bien de qué habla y que vivió el proceso de primarias con el que el ex alcalde de Salamanca se hizo con las riendas del partido en la región en marzo de 2017. Ese proceso -que podría afectar al propio Mañueco- está ahora en los tribunales por supuesta financiación ilegal. Los medios locales de Salamanca cuentan que las denuncias anónimas llegan al juez desde dentro del partido. ¿Quién manda informes anónimos contra Mañueco a los juzgados?

Mañueco dice a OKDIARIO estar «tranquilo y sereno». Esta semana le preguntaron en Génova al secretario general del partido por el tema. Contestó: «Siempre digo lo mismo en estos casos. Que hable quien tenga que hablar. Que trabaje la Justicia». Para Mañueco, García Egea es «un señor de Murcia».