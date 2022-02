El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha resistido una vez más a los ataques de la pinza del socialista Luis Tudanca y el candidato de Cs, Francisco Igea, en el segundo debate electoral que tuvo lugar este miércoles en el plató de Castilla y León Televisión. Mañueco tuvo que elevar su habitual tono moderado y bajar al barro por momentos para frenar las embestidas de los otros dos candidatos, en especial de Igea, que se dedicó a defender al PSOE y a Pedro Sánchez cada vez que pudo. Mañueco no hizo mención a Vox en ningún momento y pidió el voto para gobernar «en solitario y sin egos».

Mañueco ha reivindicado este miércoles la importancia de que los castellanoleoneses puedan ser dueños del presente y del futuro de su región y ha pedido la confianza de los electores para poder ser «ejemplo de eficacia en toda España». «Por eso trabajo», ha sentenciado el candidato del PP a revalidar la Presidencia de la Junta y ha recordado que los castellanoleoneses son personas que nunca se rinden, a lo que ha añadido que son apasionadas por su tierra y quieren ser dueños del presente y del futuro, para lo que ha pedido su voto.

Los candidatos del PSOE y de Ciudadanos, Luis Tudanca y Francisco Igea, respectivamente, han lanzado sendos reproches al candidato del PP por no haber apoyado la reforma laboral convalidada esta misma semana en el Congreso de los Diputados, mientras que el popular ha centrado sus críticas en el bloque sobre economía del debate electoral a la subida de la luz, de la gasolina o del IPC, con precios «récord» que ha achacado en concreto al Gobierno de Pedro Sánchez.

«¡Ya tardaba en salir Sánchez!», ha ironizado, en concreto Igea, que ha preguntado al candidato del PP qué piensa hacer para que baje el precio de la luz para recomendarle a renglón seguido que se centre en las competencias autonómicas, a lo que Tudanca ha añadido que tenía la «esperanza» de que Fernández Mañueco sólo hablara de Castilla y León en este debate y ha ironizado sobre que era «difícil» que no se refiriese al presidente del Gobierno.

El dirigente del PSOE, así, ha reivindicado a Sánchez por haber sacado adelante «dos acuerdos históricos» en pensiones y en reforma laboral que el PP no ha apoyado, según han coincidido en criticar los políticos de Ciudadanos y PSOE. «¿Por qué no creen en el diálogo social?», ha preguntado Tudanca, a lo que Igea ha añadido que Mañueco no cree en el acuerdo que dimana de los agentes económicos y sociales si viene del Gobierno de la nación. «Sánchez, Sánchez y Sánchez. Estos tres días cada vez que lo dice se le oye más bajito», ha bromeado también el político de la formación naranja.

«Sánchez margina a Castilla y León»

Mañueco ha acusado al Gobierno de la nación de marginar y de ningunear a Castilla y León mientras Luis Tudanca «traiciona» a su propia tierra, a lo que el candidato del PSOE ha zanjado con un «ya basta» para recordar que Castilla y León es la quinta comunidad que ha recibido más fondos.

Y ha asegurado que ante la «ineficacia» de Pedro Sánchez, el PP de Castilla y León ha respondido ayudando a las empresas, a las pymes y los autónomos a través de ayudas directas y de financiación a los trabajadores en dificultades y se ha comprometido a abrir las puertas a todas las empresas se quieran instalar en Castilla y León para apostar por esta tierra y crear empleo con un compromiso concreto de cuota cero a los nuevos autónomos.

«Tenemos que bajar los impuestos, es la recuperación de las familias», ha sentenciado Fernández Mañueco, a lo que Tudanca ha respondido que parece que el bloque económico del PP se lo había escrito Pablo Casado para zanjar, por otro lado, que la fase de recuperación que había iniciado Castilla y León, al igual que España, se va a recuperar.

Tanto Tudanca como Igea han coincidido también al acusar a Fernández Mañueco de la «irresponsabilidad» de haber adelantado las elecciones sin haber aprobado el presupuesto de 2022 en el «momento más decisivo de la historia», según el primero, que ha lamentado que Castilla y León no podrá aprovechar bien la llegada de unos fondos europeos «que parecen pensados para Castilla y León».

Adelanto electoral

«Si todo esto iba tan bien señor Mañueco, ¿por qué convocó elecciones? ¿Por qué dejó a la Comunidad sin presupuestos para poder prometer sólo en campaña?», ha preguntado Igea al que ha sido su socio de Gobierno que ha reivindicado por su parte los buenos resultados en la evolución del empleo en Castilla y León que roza ya el millón de ocupados en términos EPA.

«Había un amigo de los autónomos, en concreto, Carlota Amigo», ha respondido Igea a Mañueco, con quien sí ha coincidido en la necesidad de bajar impuestos mientras que el candidato del PSOE ha advertido de que sólo hay dos formas de salir de la crisis, la de los «recortes» y la de la «reforma laboral unilateral» que ha achacado al PP o la de la «recuperación justa y más rápida» que asegura el PSOE, ha aseverado.

Alfonso Fernández Mañueco ha ironizado a este respecto sobre las recientes visitas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la campaña electoral para advertir del «hachazo» fiscal que puede llegar con un Gobierno socialista en Castilla y León.