Mañueco pone 16.472 millones sobre la mesa con más vivienda y 920 millones en rebajas fiscales

La Junta de Castilla y León ha presentado su Proyecto de Presupuestos para 2027, que asciende a 16.471,94 millones de euros, un 13,11 % más que en 2024. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco pone el foco en el gasto social, la vivienda, el transporte gratuito, el empleo y el desarrollo rural, al tiempo que eleva las rebajas fiscales hasta los 920 millones.

Mañueco, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha defendido unas cuentas que destinan 11.250 millones de euros a políticas sociales, el 81,94 % del gasto no financiero gestionado por las consejerías.

La Sanidad se lleva la mayor partida, con 5.604 millones de euros. La atención especializada contará con 3.237 millones y la primaria con 1.773 millones. El gasto farmacéutico alcanzará los 1.326 millones, mientras que el transporte sanitario recibirá 154 millones.

La Educación dispondrá de 3.308 millones, un 21,35 % más en las partidas destinadas a educación escolar, FP y universidades. La gratuidad educativa de 0 a 16 años contará con 2.145 millones y las universidades recibirán 584 millones.

292 millones para vivienda

La vivienda es una de las áreas que más crece en las nuevas cuentas. La Junta destinará 292 millones de euros, un 46,97 % más. La inversión directa alcanzará los 235 millones y el fomento del alquiler contará con 80 millones.

A estas partidas se sumarán 57 millones en beneficios fiscales vinculados a la vivienda. Además, el Gobierno autonómico impulsará una Cuenta Ahorro Vivienda Joven con una deducción del 15 % para menores de 40 años, hasta un máximo de 1.500 euros anuales.

El transporte público también experimentará un fuerte incremento. La Junta reserva 84 millones para su gratuidad, un 108,25 % más, de los que 78 millones irán destinados al programa Buscyl.

El presupuesto incorpora además 12,5 millones para subvencionar el carné de conducir de jóvenes y determinados perfiles profesionales y otros 10 millones para bonificar a los usuarios recurrentes de autopistas de peaje.

920 millones en rebajas fiscales

Las cuentas contemplan 920 millones de euros en beneficios fiscales, un 36,44 % más que en 2024, que beneficiarán a unos 704.000 contribuyentes.

La Junta también reducirá el tipo mínimo autonómico del IRPF del 9 % al 8,75 %, una rebaja que alcanzará a unos 1,45 millones de beneficiarios.

Entre las medidas fiscales figura también una deducción del 15 % por gastos en gimnasios y actividades deportivas, con un máximo de 150 euros anuales, así como el denominado Impuestos Cero en el medio rural para determinadas operaciones relacionadas con vivienda, actividad económica y explotaciones agrarias.

Más de 3.500 millones para las familias

Los servicios y prestaciones dirigidos a las familias dispondrán de 3.581 millones de euros, un 31,79 % más. El presupuesto incluye 411 millones para mayores, 290 millones para discapacidad, 109 millones para infancia y 47 millones para juventud y mujer.

El Bono Nacimiento contará con 20 millones para atender a unas 10.000 familias, mientras que el Bono Concilia tendrá 31 millones y llegará a más de 70.000 familias.

La educación gratuita de 0 a 3 años dispondrá de 115 millones, mientras que los comedores escolares recibirán 28 millones y los programas Madrugadores y Tardes en el Cole otros ocho millones.

205 millones contra los incendios

El medio ambiente contará con 623 millones, un 19,79 % más. Dentro de esta partida, la prevención y extinción de incendios forestales dispondrá de 205 millones, un 45,76 % más.

Los medios aéreos y unidades helitransportadas recibirán 59 millones, un 163,08 % más, mientras que Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental contará con 1.664 millones.

En materia de empleo, la Junta reserva 440 millones, incluidos 30 millones para un nuevo bono destinado a la cuota de autónomos. La creación de empresas, competitividad e internacionalización contará con otros 265 millones.

La inversión en I+D+i y tecnologías alcanzará los 397 millones, de los que 140 millones se destinarán a investigación científica.

16.472 millones de presupuesto

En total, el proyecto presentado por Mañueco alcanza los 16.471,94 millones de euros. De ellos, 15.104,54 millones corresponden a gasto no financiero y 1.367,4 millones a operaciones financieras.

Los gastos de personal sumarán 5.630 millones, mientras que los bienes y servicios alcanzarán los 2.586 millones. Las transferencias corrientes se situarán en 3.941 millones y las inversiones reales ascenderán a 1.531 millones.

El Ejecutivo autonómico destinará además 3.356 millones a sostenibilidad demográfica y territorial, con 1.020 actuaciones previstas en municipios de menos de 20.000 habitantes.