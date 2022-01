El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este domingo en la clausura del XIV Congreso de los ‘populares’ en la Comunidad que si gana las elecciones del próximo 13 de febrero impulsará un ‘cheque bebé’ en la Comunidad, ha avanzado una rebaja del tramo autonómico del IRPF y un fondo de 20 millones de euros para que ayuntamientos creen empleo.

Además, Fernández Mañueco, en el discurso que ha pronunciado tras ser reelegido presidente del PP de la Comunidad en el XIV Congreso regional del PP, ha insistido también en que blindará por ley los servicios públicos en el medio rural, en especial la sanidad. «No hay Plan Aliste, habrá una Ley que blinde la sanidad en el medio rural», ha asegurado.

En su intervención, el presidente ha insistido en que si gana el 13 de febrero Castilla y León contará con un ‘cheque bebé’ como ayuda directa para nacidos, a lo que ha sumado ayudas de acceso a vivienda especialmente para jóvenes. «Ayudamos a las familias», ha asegurado

Así, ha defendido que la Comunidad se sitúa entre las que tienen una política fiscal mas favorable y ha asegurado que mantendrá una senda favorable con una bajada del tramo autonómico del IRPF y nuevas deducciones para zonas rurales en riesgo de despoblación, además de favorecer a aquellos que se trasladen por trabajo a zonas en riesgo de despoblación.

«Quiero ser el presidente de la recuperación económica y social, soy el presidente del progreso, la modernidad, la ilusión y empleo», ha garantizado Fernández Mañueco, quien ha abogado por impulsar políticas para generar actividad económica en las empresas que quieran «crecer e innovar» a través de ayudas a la financiación y poniendo a su disposición suelo industrial, a lo que ha sumado respaldo tanto a la internacionalización como para los autónomos.

A los agentes del Diálogo Social les ha asegurado que se mantendrá el trabajo en la misma línea. «Vamos a seguir cumpliendo, no os he fallado y no os voy a fallar en el futuro».

Fernández Mañueco ha avanzado también un fondo especial de 20 millones de euros para que los ayuntamientos apuesten por la creación de empleo y las infraestructuras, a lo que ha sumado la elaboración de una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural con nuevos beneficios fiscales.

Por último, el presidente ha asegurado que «siempre» estará al lado de agricultores y ganaderos, a quienes defenderá con «uñas y dientes».