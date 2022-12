El Gobierno cambiará la ley con el fin de garantizar el cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional, facilitando su plan para sentar a dos magistrados afines sin necesidad de una mayoría de tres quintos en el CGPJ. Una decisión que ha pillado por sorpresa a los miembros de la Corte de Garantías, que hasta ahora no creían que el Ejecutivo pudiese llegar hasta ese punto. «No hay precedente en ningún país de Europa», explica a OKDIARIO uno de los doce magistrados del Constitucional, que recuerda que el Gobierno de Sánchez traspasa todos los límites al plantear incluso amenazas de cárcel a los magistrados díscolos.

Mientras desde la oposición se califica de «deriva autoritaria» la decisión de Sánchez, en el propio Constitucional se habla de consternación. Ésa es la palabra que define el estado de ánimo de algunos de los miembros del Tribunal a los que ha acudido OKDIARIO tras conocerse los planes de Moncloa para renovar su composición mediante atajos. No pierden de vista el detalle de que la noticia se conoció a última hora del festivo de la Inmaculada, en medio de un puente y con la práctica totalidad de los magistrados del Constitucional fuera de Madrid. Buena parte de ellos reconocían este viernes que aún no habían podido intercambiar impresiones con sus compañeros.

Será la próxima semana, explican, cuando los magistrados del Constitucional se reúnan de urgencia para estudiar y valorar la dimensión de estas modificaciones. De momento, los magistrados consultados por OKDIARIO afirman que en derecho siempre hay salidas a este tipo de imprevistos. «Una cosa es el poder y otra el deber. Ya se verá la próxima semana si se toma algún tipo de medida que pueda contrarrestar este golpe», explican. A quienes no es ha cogido del todo por sorpresa el movimiento de Sánchez admiten que ya hay alguna «línea» sobre la que trabajar como respuesta a este intento de asalto del poder ejecutivo al judicial. Prefieren guardarse los detalles.

«Sin precedentes»

Este movimiento permitirá a Pedro Sánchez una renovación del Constitucional a medida y de forma exprés, con amenaza incluida a los vocales que forman parte del órgano de los jueces de incurrir en «responsabilidades penales» si lo impiden. Algo de lo que, según fuentes del Constitucional al que ha accedido OKDIARIO, «no hay precedentes en Europa, porque no puede presionarse a los jueces bajo amenaza de cárcel».

Fuentes del Órgano de Garantías explican que la renovación que plantea Sánchez tiene tientes de inconstitucionalidad. Recuerdan que la Constitución exige que las renovaciones se hagan por tercios, es decir, cuatro magistrados salen y otros cuatro entran. A la vez, no por partes. A Moncloa le faltaría renovar otros dos sillones de forma simultánea, los dos que corresponde designar al CGPJ, para que el movimiento tuviese encaje en el texto de la Carta Magna.

Tres quintos

Junto a esa enmienda que penaliza a quienes obstaculicen en el CGPJ la renovación del Constitucional, el Gobierno plantea una segunda que establece que el Tribunal podrá validar a los dos candidatos del Gobierno sin esperar a los otros dos del CGPJ. En concreto, se refiere a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos necesaria en el CGPJ para elegir a los dos magistrados del TC que le corresponden. Ahora bastará con la mayoría simple, algo que, según fuentes del Constitucional consultadas por OKDIARIO, preocupa porque no garantiza a la minoría.

La estrategia del Gobierno se articulará a través de dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos a su propia proposición de ley que reforma el Código Penal y que, en su punto principal, borra el delito de sedición de nuestro ordenamiento jurídico.

La segunda enmienda que pretende Sánchez, se refiere directamente a la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional para que, si transcurrido el mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, «uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional».

Renovación

Con estas dos modificaciones, el Gobierno cree que puede desbloquear los nombramientos en el CGPJ y proceder así a la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. Tras designar como sus magistrados al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, y a la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez, el Gobierno presenciaba con profunda contrariedad la decisión del Constitucional de no validar por el momento esos nombramientos.

En paralelo a estos cambios, existe otro frente abierto en relación con el independentismo catalán. De esta manera, será posible abaratar la medida de delitos y corrupción que están vinculados con el 1-O. Todo esto, se podría interpretar como una contrapartida a ERC por su apoyo a los Presupuestos, algo que admitió el propio Gabriel Rufián, mientras presumía de haber usado la trascendencia de sus votos como «palanca de fuerza» para obligar al Gobierno a tomar ese camino.