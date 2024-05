El maestro Chen rompe su silencio tras casi morir en un ataque con machetes: «En 48 horas ya estaban libres»

El maestro brasileño de artes marciales Chen Moraes lamenta, durante una entrevista concedida a OKDIARIO, que la justicia y las autoridades españolas sean tan laxas con los delincuentes callejeros. El dueño del gimnasio barcelonés de Jiu Jitsu Anaconda Brazilian se pregunta asombrado como es posible que los cinco individuos que le atacaron con machetes fueran a la cárcel y a las 48 horas les dejasen en libertad. «Ya no sabemos dónde están», dice.

En este sentido, Moraes, que se enfrentó katana en mano a cinco argelinos frente a su negocio, denuncia que uno de los que le agredió «pasó más de cien veces por la comisaría» y que sigue libre delinquiendo. «Si hay esa falta de poder de las instituciones y de los políticos que permiten a esas personas ocupar pisos, delinquir y no se hace nada, lo vuelven a hacer. Viven de eso. En un día roban a tres o cuatro personas y ya tienen un sueldo», dice.

Sobre el grave enfrentamiento con esta banda de argelinos, Moraes afirma que no tiene miedo a nada y que lo volvería a hacer sin dudarlo. El incidente ocurrió el pasado 11 de agosto frente a su gimnasio donde el maestro brasileño salió a socorrer a una pareja de franceses que estaba siendo asaltada a punta de cuchillo por tres miembros de la banda. «Yo les avisé: ‘Estos que están detrás de mí os vienen a robar’», explica a OKDIARIO. Según comenta los delincuentes se dieron cuenta de que Moraes estaba avisando a la pareja y comenzaron a pasar en patinete y a escupirle. «Al tercero le dije ‘hey ¿que pasa?’ y uno sacó un cuchillo y yo pensé ‘ahora me va a cortar’ entonces entré en el gimnasio y saqué una katana para defenderme y vinieron los tres a por mí», cuenta.

El maestro Chen recuerda que los tres argelinos con los que se enfrentó en un principio se convirtieron en cinco porque uno de ellos reclamó refuerzos para reducir al hombre que blandía contra ellos una katana para defenderse. El dueño del gimnasio de artes marciales desvela que los dos nuevos atacantes, que aparecieron con dos machetes cada uno, vivían en un piso okupa que se situaba a unos 50 metros del lugar de los hechos. «Sabía como había empezado la pelea pero no sabía como iba a terminar», señala.

A pesar de haber vivido una situación extrema, Moraes rememora la pelea con tranquilidad y detalla como los cincos argelinos le rodearon y uno de ellos le lanzó un machete atravesandole una pierna, lo que lo derribó. «No podían acercarse a mí porque tenía la katana», dice. Poco después de haber sido herido por este grupo criminal la policía hizo acto de presencia quedando alarmada por la gravedad de las heridas de Moraes. Al ver esto comenzaron a hacerle preguntas para que no se durmiera debido al riesgo de muerte. «Me quería sacar el machete pero alguien me dijo que no lo hiciera», explica el defensor de 67 años.

Ahora bien, haciendo gala de su experiencia en artes marciales, Moraes afirma a OKDIARIO que si llegan a ser «uno o dos» los hubiese «reventado» y que se mantuvo consciente en el hospital para estar prevenido ante posibles represalias. «No dormí en toda la noche. Éramos tres en la misma planta. Si querían venir a por mí estaba preparado», asegura.

En cuanto a si ha recibido algún tipo de apoyo desde las instituciones del Estado Moraes afirma que ninguna autoridad se ha preocupado por él. Únicamente menciona que un partido político reclamó que le concedieran la medalla de San Jorge. «Es todo bla, bla, no ha pasado nada», denuncia.

Sobre el procedimiento judicial en el que se ha visto inmerso por defenderse de cinco argelinos que le querían matar asegura que hará acto de presencia pero no cree que sus atacantes vayan a aparecer. «Yo doy la cara. No tengo miedo a nada», afirma.