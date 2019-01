Rita Maestre descalifica al votante de VOX: “Son hombres débiles e inseguros que se sienten marginados”

La concejal portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha descalificado a los votantes de VOX como "hombres un poco perdidos, inseguros, que necesitan consensos sobre valores fuertes".

En un diálogo con Katina Schubert, la coordinadora en Berlín de Die Linke (el ‘Podemos’ alemán), Rita Maestre ha compartido su análisis sobre “el auge de la extrema derecha”. La edil madrileña considera que VOX “tiene un odio hacia las mujeres, así lo expresan en sus discursos y propuestas”.

“Tienen un discurso central que puede tener efectos sobre todo en hombres que se sienten desprotegidos, sienten que son ellos los perdedores en el reparto de los roles en la sociedad, creen que los valores que imperan les dejan como una minoría”, afirma la edil.

“Si miras los mensajes de sus trolls, algo que a veces yo hago, ves que se sienten sorprendentemente una parte desprestigiada, minusvalorada y apartada de la población española”, afirma la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena.

La concejal suspendida de militancia de Podemos dice, con un punto de ironía, que “el hombre blanco heterosexual, al parecer, es una minoría frente al resto, que sufre frente a otros que están privilegiados con el reparto de poder”.

“Esto cuesta confrontarlo y debatirlo porque choca contra la realidad, pero tiene calado entre hombres débiles, inseguros… que creen que se les mueve el terreno bajo sus pies y que responden con unas dosis importantes de agresividad y hostilidad”, explica la portavoz sobre los trolls de las redes sociales.

Más feminismo

Ante esto, Maestre lo tiene claro: redoblar la apuesta en el feminismo. “Insisto en esto porque estoy muy convencida y espero convenceros, hay que ofrecer las alternativas del feminismo, un movimiento profundamente liberador y emancipador”, ha dicho este lunes en La Casa de Vacas (parque de El Retiro) una y otra vez.

“No es decir ‘en el feminismo no vamos a ceder ni un centímetro’, es difundir alegría y los hombres liberales, feministas… tienen que salir a decir que VOX no les representa”, pide Maestre. “Se tienen que unir a este entusiasmo y no dejar que se les asigne el papel injusto de compartir volver, como quiere Vox, al siglo XII”.

La portavoz consistorial hace una reflexión sobre por qué algunas mujeres votan a VOX. “Es el caso del oprimido que vota al opresor, como el obrero que vota a la derecha o el gay que vota al PP, algo que va directamente contra sus intereses”, sostiene la edil.

“No debemos ignorar y sí elegir cuando responder, pero sobre todo trasmitir emoción e ilusión, que es de lo que fundamentalmente viven los proyectos políticos”

“Creo que no hay que criminalizar a sus votantes, son a menudo personas un poco perdidas, inseguras, que necesitan consensos sobre valores fuertes. Yo no renuncio a casi ninguno, a alguno sí, que no voten y se queden en casa, pero hay una parte que sí que les tenemos que apelar, con los que tenemos que seguir trabajando”, apuesta.

“No podemos dar nada por perdido con el feminismo, hay mucho por ganar, por ejemplo, Ciudadanos en 2015 en su programa autonómico quería hacer cosas contra la violencia doméstica, un concepto patriarcal, que el feminismo no ha usado nunca, que ya no se usaba en España… de ahí al 8M al que van las concejales de Ciudadanos: o se han hecho feministas o, más bien, son un partido con una gran capacidad económica para leer las tendencias y se han dado cuenta que se equivocaban al luchar contra esta mayoría que es el feminismo”, concluye.

Estrategia

Sobre cómo abordar la llegada de VOX, Maestre dice que “hay que asumir que se ha producido, no entrar en pánico y explicar nuestras propuestas”. Como pasó con Podemos, entiende que la gente se ilusione con una propuesta novedosa e innovadora, aunque ella difiere de sus postulados. “En 2014 teníamos una ilusión orgullosa, ahora sucede algo similar del otro lado, el ánimo y la emoción es algo esencial en la política”, considera.

“Hay que ver que tienen dos diferencias con la extrema derecha del resto de Europa: no van contra los ricos y no piden protección de España frente a China, por ejemplo. Además, el drama catalán influye. Los medios de comunicación les tienen que dar voz pero, sobre todo los generalistas, tienen que filtrar y no publicar sin comprobar que hay 52.000 inmigrantes ilegales en Andalucía”, desarrolla Maestre.

En este sentido, cree que “las fuerzas políticas de la izquierda han de moverse en un equilibrio difícil, no hay que dejar pasar todas las barbaridades pero sí estar a la ofensiva, el feminismo no puede ponerse a debatir las cuestiones que son del sentido común español, no pueden poner ser puestas en cuestión cosas como que votamos todos sin tener en cuenta la renta”.

“Expliquemos y seduzcamos a la población con nuestro marco político, no se puede ignorar del todo cuando algo sucede a tu lado. En unos meses en los debates electorales se invitará a VOX y Carmena no puede no mirar a esa quinta parte, pero no puede entrar a discutir cada una de las fake news que no se combaten diciendo que lo son”, agrega. “No ignorar y elegir cuando responder”, aboga Maestre, “pero sobre todo trasmitir alternativas, propuestas, emoción e ilusión, que es de lo que fundamentalmente viven los proyectos políticos”.

Maestre acabó aplaudiendo “el vídeo famoso de Abascal en caballo, una idea ridícula, que de tan provocadora fue el tema de la semana, en vez de la sanidad o la educación”. “Cabeza fría, calma, pero, ojo, no solo de eso viven los hombres, sí de la ilusión caliente, de buenas ideas y corazón”, concluye la edil.