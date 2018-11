Carmena dispara con 190.000€ el presupuesto para ella y su Gabinete

La Junta de Gobierno de Madrid, presidida por Manuela Carmena, ha dado luz verde al proyecto de presupuestos para 2019. Destaca una importante subida de un 10% en la asignación para la regidora y su equipo de Alcaldía.

En 2018 la suma de las partidas ‘912.01 Alcaldía’ y ‘912.02 Gabinete de Alcaldía’ fue de 1.849.279 euros. Sin embargo, para 2019 se ha presupuestado en esos mismos conceptos en 2.039.877 euros.

Se trata de un incremento del 10,3%, es decir, de 190.598 euros. Mientras que en los salarios de los concejales y en los gastos institucionales se ha venido configurando una línea al alza en los últimos años, en la asignación presupuestaria de Alcaldía y Gabinete se estaba registrando una moderación. Pero para el año entrante, ejercicio electoral, Carmena ha decidido invertir la tendencia.

En 2015, últimos presupuestos de Ana Botella, estas partidas sumaron 2.407.868 euros. En 2016, Carmena entró recortando y dejó esta cifra en 2.091.528. Pero, tal como confesó el entonces edil de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se decidió optar por contener los supuestos gastos superfluos hasta que la primera edil confirmó que “no había contemplado demasiadas cosas”. En 2017 fueron 2.046.731 euros; en 2018, con las imposición del Plan Económico Financiero acordado con Cristóbal Montoro fueron 1.849.279 euros y para el año que viene, 2019, se ha subido a 2.039.877.

Regla de gasto superada

En la rueda de prensa de presentación de las nuevas cuentas, los concejales de Ahora Madrid y Partido Socialista ya confirmaron que en 2019 se superará la regla de gasto, algo que no les importa. La portavoz socialista, Puri Causapié, declaró que el Gobierno de la Nación “es amable con los ayuntamientos” y “mucho más receptivo”.

En ese sentido, este lunes el Gobierno de Pedro Sánchez avanzó que está trabajando en la reforma del modelo de financiación local. Dice que el Ministerio de Hacienda está avanzando para suavizar la regla de gasto impuesta a los ayuntamientos. En una respuesta parlamentaria por escrito, indica que “este Gobierno es sensible a la realidad de los ayuntamientos españoles y considera prioritario que los consistorios puedan recuperar competencias”.

Subida de sueldos

Acerca de la subida de salarios que aprobó Carmena sin informar a la prensa el pasado mes de octubre por segunda vez este año, OKDIARIO preguntó a la portavoz del PSOE. El Gobierno de Carmena dice que no cumple su promesa electoral de reducir a la mitad el sueldo de la alcaldesa por culpa de falta de consenso con la oposición.

A este respecto, Causapié despejó la cuestión zanjando: “El debate sobre el salario de los concejales no ha estado en el debate sobre los presupuestos. No tengo nada que decir, no voy a hablar de otros temas, la prioridad es trabajar para mejorar la vida de los madrileños”.

Por su parte, el concejal de Hacienda Jorge García Castaño dijo que que “el salario de los concejales es una atribución del Pleno. Ahora Madrid tiene una carta financiera, como supongo que la tendrán otros partidos”. Junto a Carmena que no quiso apuntar nada sobre el tema, el edil económico aseguró que “en los gastos de representación ha habido una importante reducción”.

Sin embargo, como publicó OKDIARIO, la alcaldesa pasa más gastos de protocolo que Ana Botella a las arcas municipales. Frente a una partida de 30.000 euros de la que disponía la regidora del PP, únicamente Carmena ha rozado los 40.000 en 2017, último año con datos completos.