Tarde de toros para Feijóo y Juanma Moreno con Morante que brinda el primero al presidente de la Junta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido este viernes de la Feria de Sevilla a la decimocuarta corrida de abono de la plaza de toros de la Maestranza, en la capital andaluza. El líder nacional del PP ha asistido a esta corrida de toros, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno; y el consejero de presidencia, Antonio Sanz, entre otros. Morante de la Puebla ha brindado el primer toro de esta tarde al presidente de la Junta de Andalucía.

Ambos han disfrutado de la tarde de toros con faenas de los diestros Morante de la Puebla, Daniel Luque y Tomás Rufo, que han lidiado toros de Garcigrande.

Por la puerta del Príncipe, han pasado además el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez, o la ex torera Cristina Sánchez. Varios aficionados le han pedido selfies al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Antes de ir a los toros en Sevilla, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno han estado en Córdoba en la celebración del Día de Europa. Allí han realizado un recorrido por los patios dela ciudad, una fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar imponer un «relato mentiroso» y «despreciar al Parlamento y, por tanto, la democracia», tras su comparecencia en el Congreso para hablar sobre el gran apagón y el aumento del gasto en Defensa.

«España no tiene un Gobierno europeo. Y no tiene un Gobierno europeo, primero, porque ningún gobierno europeo sobrevive sin Presupuestos y sin mayoría en el Parlamento; porque parte de sus ministros están contra la OTAN; y porque el Estado de Derecho es muy estricto en la Unión Europea y el presidente y el Gobierno no pueden estar rodeados de sumarios de corrupción», ha aseverado.

Feijóo se ha pronunciado en un coloquio con motivo del Día de Europa que el PP ha celebrado en Córdoba junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha estado moderado por la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Tras subrayar que España tiene que tener un Gobierno de «fiar», Feijóo ha denunciado que Sánchez, en materia de defensa esté intentando «engañar a sus socios» y «aliados» de España al mismo tiempo, que busque hacer «trampas» y «artificios contables presupuestarios» y esté «despreciando al Parlamento, por tanto, la democracia».

«Ningún presidente del Gobierno de España jamás hizo una política de Defensa sin el consenso de los dos grandes partidos. Y es que ahora tenemos un presidente del Gobierno que dice que va a gastar 10.400 millones de euros en materia de defensa sin tener Presupuestos y, además, sin pedir autorización al Parlamento para hacerlo», ha recalcado, para subrayar que «los acuerdos con la OTAN son del PSOE, no del Estado español».