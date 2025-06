El líder del PSOE que se saltó a 5 compañeros para aforarse dice sentirse «pisoteado» por la juez

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, ha asegurado este lunes que se siente «pisoteado» por la juez Biedma después de que esta le acusara de incurrir en «fraude de ley» en su proceso de aforamiento exprés, en el que se saltó a cinco compañeros en pro de convertirse en diputado de la Asamblea extremeña tras ser procesado en el caso David Sánchez.

«Estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos como persona, no ya como parlamentario sino como persona», ha espetado Gallardo en declaraciones ante los medios, después de conocerse que la magistrada ha advertido de que ve «fraude de ley» en su aforamiento «repentino», antes de elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia extremeño, que es el que debe ocuparse por la condición de aforado del ex presidente de la Diputación de Badajoz.

«La ley nunca puede ser fraude de ley, inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parece grave, juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación», ha proseguido Gallardo, visiblemente molesto y haciendo gala de una notable hipocresía al dibujarse como víctima de una persecución mientras él, semanas atrás, pasó por encima de cinco compañeros para poder completar su aforamiento exprés.

Gallardo asegura no estar sorprendido por la situación, pero sí preocupado de «que ocurra esto» en España. «Yo lo que creo es que no se está haciendo justicia, en el momento en el que una persona es prejuzgada, casi que acusada sin que haya habido un juicio creo que hay una falta de garantía, lo creo sinceramente», añade el líder socialista.

Cabe recordar que Miguel Ángel Gallardo logró su condición de aforado forzando la dimisión en primer lugar de María de la Cruz Rodríguez, quien fuera su jefa de gabinete en la Diputación de Badajoz y posteriormente de otros cuatro diputados, cuyas renuncias eran necesarias para que el líder socialista en Extremadura pudiera ocupar un escaño en la Asamblea.

Gallardo, acusado de «fraude de ley»

Las declaraciones de Miguel Ángel Gallardo llegan como respuesta de la decisión de la juez Beatriz Biedma, que ha procesado por corrupción al hermano de Pedro Sánchez y al propio líder del PSOE extremeño, de acusar a este último de incurrir en «fraude de ley» en su proceso de aforamiento. La magistrada eleva su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que será el que decida si asume la competencia sobre el proceso en el que Gallardo consiguió su condición de diputado forzando la dimisión de cinco militantes.

El Tribunal Superior de Justicia extremeño es el órgano competente para investigar y juzgar a los aforados y la juez Biedma avisa de que el movimiento exprés de Gallardo el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral «no sólo atenta contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley», sino que también «causará perjuicios a la propia tramitación de la causa, que se será inevitablemente objeto de dilaciones tras la peregrinación de la misma a órganos superiores».