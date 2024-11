El letrado mayor de Armengol aprueba conceder a Errejón una indemnización por cese de más de 25.000 €

El secretario general del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo, ha reconocido la indemnización por cese a Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar en la Cámara baja acusado de agresión sexual que dejó su escaño el pasado 24 de octubre, según informaron fuentes parlamentarias. La cantidad a percibir por Errejón por sus ocho años como diputado se eleva a 25.137,12 euros, apuntan las mismas fuentes.

En concreto, la resolución del letrado mayor del Congreso que preside Francina Armengol (PSOE), con fecha del 12 de noviembre y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ha sido abordada este martes por la Mesa de la Cámara en su reunión celebrada a puerta cerrada, indican las fuentes consultadas. En la resolución, Galindo indica que Íñigo Errejón cesó el 24 de octubre y que tendrá reconocida esta indemnización por cese por un periodo de «8 meses» desde el 6 de noviembre de 2024. Cada una de las ocho mensualidades es de 3.142,14 euros, por lo que el importe total a percibir es de 25.137,12 euros.

Esta indemnización ha sido otorgada conforme al vigente Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de ex parlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006, modificado en sus reuniones de 18 de diciembre de 2007 y de 19 de julio de 2011.

En concreto, la cuantía de esta indemnización equivale a «una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades».

Resolución del letrado mayor con la indemnización a Errejón.

En el caso de Íñigo Errejón, su trayectoria de diputado del Congreso de los Diputados se extiende por cuatro legislaturas y abarca un total de siete años y nueve meses. Por tanto, se le han adjudicado ocho meses de indemnización, como consta en la citada resolución.

Con tres partidos

Errejón fue elegido diputado por primera vez en las elecciones de diciembre de 2015, entonces como dirigente de Podemos, y aunque fue una legislatura corta, él ocupó su escaño durante seis meses porque fue miembro de la Diputación Permanente. En la repetición electoral de 2016 fue elegido nuevamente diputado y estuvo en la Cámara dos años y medio, hasta que en enero de 2019 abandonó la política nacional por sus diferencias con el proyecto de Pablo Iglesias para ser candidato a la Asamblea de Madrid.

Volvió al Congreso en diciembre de aquel año, esta vez como cabeza de lista de Más País, y estuvo tres años y medio como diputado del Grupo Plural junto con Compromís y Junts. Y en las elecciones generales de julio de 2023 volvió a lograr escaño, esta vez como representante de Sumar, siendo diputado de la formación de Yolanda Díaz durante quince meses hasta su dimisión del 24 de octubre, recoge Ep.

«Predicar» desde la tribuna

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital y ex pareja del acusado, Rita Maestre, ha manifestado en una entrevista en Telemadrid que su formación ha «dado la cara» subrayando que «el machismo no tiene ideología, no tiene carnet, no tiene partido, está en muchas familias, en muchos centros de trabajo, en muchos partidos políticos».

«Y la diferencia no es si hay o no un caso de misoginia como este tan grave, donde puede que haya o no responsabilidades penales, pero sí sé que predicar una cosa en la tribuna del Congreso de los Diputados y hacer una cosa distinta con tu vida privada es incompatible con los valores en los que yo creo y en los que mi partido cree», ha declarado.