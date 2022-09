Lesmes dimitirá el 4 de octubre si el CGPJ no renueva antes el Constitucional: le sustituirá Marín Castán

Después de que este miércoles concluyera sin éxito la reunión de los negociadores de los dos sectores del CGPJ, Carlos Lesmes ha decidido no esperar más. Dimitirá el próximo 4 de octubre si un día antes, tras el Pleno que ha convocado, el órgano de gobierno de los jueces no saca adelante los dos nombramientos para el Tribunal Constitucional que le corresponde hacer. Esta dimisión, reclamada desde hace tiempo por sectores judiciales, fue adelantada por el propio Lesmes en la apertura del año judicial. «Si esto no se arregla, dimitiré en unas semanas», declaró a los periodistas el pasado 7 de septiembre.

Lesmes explicará la semana que viene a la Sala de Gobierno del Supremo y al Pleno del órgano de gobierno de los jueces el mecanismo legal para su «eventual sustitución».

Así lo ha dado a conocer este viernes en un comunicado el CGPJ, que explica que se trata de un informe a petición expresa del propio Lesmes al Gabinete Técnico del órgano que preside desde el año 2013. Dicho informe concluye, entre otros puntos, que «tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ».

El presidente de la Sala I (Civil) del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, que actualmente ejerce en funciones la vicepresidencia del Tribunal Supremo desde la jubilación en 2019 de su antecesor, Ángel Juanes, sustituirá a Lesmes al frente de la presidencia del alto tribunal y del CGPJ si el órgano de gobierno de los jueces no alcanza un acuerdo antes del próximo 3 de octubre. El nombre de Marín Castán también se baraja entre las propuestas conservadoras para la plaza de magistrado del Tribunal Constitucional, con lo que, si debe sustituir a Lesmes, añade una complicación añadida a las propuesta del sector conservador.

La visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, a España la próxima semana está ahora en el punto de mira de todos los implicados. Reynders visitará España los días 29 y 30 con la intención expresa de mediar en la negociación de un acuerdo. Además de con Lesmes, se reunirá con asociaciones judiciales, los ministros de Justicia, Pilar Llop, y de Presidencia, Félix Bolaños, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP. No está confirmado un encuentro con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó

Los vocales del CGPJ elegidos a propuesta del PSOE desvinculan la visita del acuerdo pero los que deben su nombramiento al PP prefieren esperar a escuchar sus propuestas para avanzar en los nombramientos. Tanto la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jouroba, como el Comisario de Justicia han trasladado la preocupación de las instancias europeas por la parálisis de nombramientos y la propia renovación del Consejo, insistiendo en que debe haber un cambio del sistema para que los magistrados elijan directamente a la mayoría de los vocales.

El sector conservador sigue manteniendo su «firme compromiso» de negociar, pero insiste en que prime la «eficacia sobre la urgencia» a la que apremian los vocales izquierdistas, que ya han presentado nueve candidatos de diversa procedencia y que consideran cumplidos sus compromisos.

Si la mediación del Comisario Europeo fuera eficaz los vocales deberán aprobar una propuesta única y de amplio consenso, que puede estar integrada por los magistrados José Manuel Bandrés, favorito del bloque progresista, con más de veinte años en el Supremo y catedrático de Derecho Constitucional ,y la magistrada Inés Huerta por el conservador, magistrada especialista de lo Contencioso-Administrativo.

En esta última fase también se valoran con fuerza los perfiles de los magistrados Pablo Lucas, magistrado de enlace con el CNI, Eduardo Espín o de la especialista de Laboral María Luisa Segoviano, primera mujer en presidir una Sala del Supremo.