El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha hablado por teléfono con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para exigirles que renueven de manera inmediata el órgano de gobierno de los jueces, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO por fuentes cercanas al Ejecutivo. Lesmes amenazó en la apertura del año judicial con dejar su cargo si los partidos políticos no acordaban la renovación del CGPJ, que lleva casi cuatro años en funciones.

En su discurso ante el Rey, Lesmes confesó que si PSOE y PP no alcanzaban un acuerdo para renovar el gobierno de los jueces tendría que «reflexionar sobre la adopción de otro tipo de medidas». «La renuncia individual puede resultar admisible», señaló. Posteriormente, en los habituales corrillos que prosiguen a este acto, confirmó que, si bien cree que no cabe la dimisión colectiva por ser un «abandono de funciones», la individual corresponde al criterio de cada cual, y que él mismo «la tiene entre sus opciones». En dicho acto estaba presente el presidente del PP, quien declinó hacer una valoración porque a él no le habían comunicado ese deseo bajo la advertencia de dimitir. Sin embargo, ahora ni los populares ni los socialistas tienen más opciones: Lesmes ha telefoneado personalmente a Sánchez y Feijóo para exponerles la situación y las futuras consecuencias si no alcanzan un acuerdo.

Según ha podido saber OKDIARIO, Lesmes mantuvo sendas charlas telefónicas con Sánchez y Feijóo la pasada semana. En la llamada con el líder del PP se recordó la propuesta sobre reforma de la Justicia presentada por su partido y orientada a «reforzar la independencia judicial». Para ello, el PP plantea cambiar el sistema de elección del CGPJ para que los vocales de procedencia judicial –que son doce de los veinte miembros– los elijan directamente los jueces, así como que el nombre del futuro presidente sea decidido por los vocales, «sin pacto político previo». En esa misma conversación, el presidente del PP emplazó a Lesmes para continuar conversando en las próximas semanas.

Renovación

Se trata de la primera toma de contacto establecida por el propio presidente del Alto Tribunal para frenar una «situación insostenible», tal y como la ha calificado el propio Lesmes. De esta manera, el máximo representante del CGPJ intenta mediar entre las dos fuerzas para renovar el Consejo, tal y como adelantó El Plural. Un órgano invadido por el Gobierno que ha generado unos «efectos devastadores» para la Justicia, según afirmó Lesmes.

El Tribunal Supremo tiene catorce vacantes sin cubrir y en los próximos meses serán veinte, lo que representa el 25% de sus efectivos. De las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 de ellas no están desempeñadas por un presidente titular y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley, ya que las vacantes no han podido ser repuestas. «El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial», sentenció.

Esta situación se debe a que el PSOE y Podemos aprobaron una ley que prohibió al CGPJ realizar nombramiento mientras esté en funciones. Después, el Gobierno -con el apoyo de sus socios independentistas y proetarras- logró sacar adelante en el Congreso de los Diputados una reforma exprés para desbloquear la renovación del Constitucional –y asaltar el órgano de garantías– devolviendo al CGPJ, aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos y renovar así el tribunal de garantías.

Sin embargo, estos nombramientos ocasionarían un perjuicio en el Tribunal Supremo, que ya está bajo mínimos, puesto que los dos magistrados a propuesta del órgano de los jueces saldrían del Alto Tribunal. Estas dos vacantes no podrían ser cubiertas debido a que el CGPJ no puede hacer nombramientos. Por ello, los vocales se resisten a la renovación hasta que el Gobierno pacte con el principal partido de la oposición la renovación de un nuevo Consejo que recuperaría sus funciones y podría suplir las plazas vacantes del Supremo.