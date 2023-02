Landaluce: «Las brechas abiertas por Sánchez con Marruecos y Argelia afectan a nuestra seguridad»

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), lamenta que «las terribles brechas abiertas por el Gobierno en política exterior [en referencia, en particular, a Marruecos y Argelia] están afectando a nuestra seguridad». En una entrevista con HOY RESPONDE de OKDIARIO, al cumplirse una semana del atentado yihadista en su ciudad, Landaluce analiza el cóctel de una ciudad que -afirma- es «segura». El alcalde critica que el Gobierno y, en particular, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pierda mucho tiempo en tener que ir a «atajar [a Marruecos y Argelia] las heridas que el propio gobierno ha abierto» más que estar pendientes del Campo de Gibraltar.

José Ignacio Landaluce reconoce que «la ciudad sigue apenada, entristecida y preocupada por el asesinato de Diego Valencia» y acusa al ministro del Interior de ocultarle información sobre el atentado: «No estamos recibiendo información por parte del ministerio y debemos recibirla conforme avancen las investigaciones para poder tomar decisiones adecuadas en nuestro ámbito». En la entrevista, se muestra comedido y trata de no cargar las palabras. «Aquí conviven 129 nacionalidades distintas, pero puede encenderse una mecha difícil de apagar si se toman decisiones políticas inadecuadas y estúpidas», reconoce.

El alcalde tiene claro que «a personas como el asesino de Diego Valencia hay que expulsarlas de España». Y vuelve a la política exterior del Gobierno porque afecta al bajo de nivel de expulsiones ya que Marruecos y Argelia -por temporadas- no aceptan, en frontera, a sus nacionales expulsados por España: «Hay muy pocas expulsiones de inmigrantes ilegales. Apenas un 5%. Y para ello necesitamos llevarnos bien con los países de origen. Si no, te ponen problemas. Necesitamos devolverlos a sus países de origen a quienes son un gran peligro potencial». Landaluce hace alusión también, sin citarlo al pacto de Sánchez con Podemos: «Para dormir tranquilo en Moncloa hay que contentar a quienes no quieren devoluciones a sus países de origen».

José Ignacio Landaluce señala que vivimos «en una zona fronteriza de tránsito de millones de personas, legal e ilegalmente, con África a tiro de piedra. Eso suponen fortalezas y oportunidades, pero también riesgos». Dice el alcalde de Algeciras que «el yihadismo radical está en toda Europa, pero hay que actuar en las zonas con más tránsito de personas. El riesgo de yihadismo radical es más fácil hoy: con un simple cuchillo, no necesitas grandes estructuras».

Narco, inmigración, seguridad

«Creo que se ha bajado bastante la guardia», constata José Ignacio Landaluce. Y afirma con rotundidad que Sánchez no ha cumplido el Plan Campo de Gibraltar que prometió en su primer discurso y que Marlaska tiene «abandonados» a los policías y guardias civiles de la comarca gaditana, puente, a 14 kilómetros con África. «Tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Si no les protegemos, difícilmente nos van a poder proteger ellos».

El alcalde Algeciras lamenta que haya tenido que ocurrir un atentado para que el ministro del Interior se digne a visitar Algeciras: «No vale venir a justificarse ni nadie le va a atacar. Marlaska debe escuchar lo que opina la policía y la guardia civil, sindicatos, funcionarios de aduanas, prisiones, jueces y fiscales lo que piensa la sociedad civil». «Le pedí a Marlaska -dice José Ignacio Landaluce- más policías y guardias civiles, mejor pagados, con más medios, coches, más investigación, más prevención y más Inteligencia».

El alcalde lamenta que Marlaska desmantelara en septiembre pasado el OCCON-Sur, el Órgano de Coordinación Contra el Narcotráfico de la Guardia Civil, clave en la lucha contra las mafias en el Campo de Gibraltar y en Huelva. Landaluce reitera, además, la petición de declaración de la comarca como Zona de Especial Singularidad [como Cataluña]. Es el mecanismo de Interior para que, con pluses salariales y otros incentivos, los agentes se arraiguen y no pidan rápidamente el cambio de destino por la dureza del trabajo, la falta de medios frente al narco y las amenazas personales y familiares que reciben: «Los cambios de destino constantes afectan a la operatividad contra un narco con mejores medios que nosotros».