El politólogo Agustín Laje desembarca en España con uno de sus libros más revolucionarios: La batalla cultural (Sekotia), un libro que aporta las herramientas intelectuales necesarias para hacer frente a «la batalla cultural» emprendida por la izquierda. En esta entrevista con Cake Minuesa, el politólogo argentino advierte de que «cuando la derecha no asume que es de derechas, se pierde una gran oportunidad, porque deja en manos del enemigo su propia definición». Laje también se ha referido al rifirrafe que han tenido Carla Toscano e Irene Montero en el Congreso: «No solamente son libertadores de violadores por error, lo son porque esa fue la intención real. «Montero no estaría ahí si no fuera la mujer de Iglesias, ¿por qué cuesta tanto decirlo?».

El argentino Laje mantiene la tesis de que la cultura ha dejado de ocupar el lugar secundario que antaño se le adjudicaba, y desvela de qué manera, en el mundo moderno y, sobre todo, en nuestra fase posmoderna, está penetrando por completo en el ámbito político. Es lo que se denomina “batalla cultural”.

A Laje no lo mueve únicamente un interés de carácter académico explicando este hecho, ya que desde la primera página hace explícita su intencionalidad política de brindar herramientas teóricas a lo que denomina Nueva Derecha, para que se organice y emprenda su propia batalla cultural, y hacer frente a la Nueva Izquierda, es decir, al progresismo y al globalismo.

«La cultura se ha vuelto estructural. Se confunde con lo económico, penetra por completo en lo político: la cultura atraviesa el corazón mismo del poder╗, comenta Laje quien define “la batalla cultural” como una confrontación de carácter político, cuyo fin es el de influir sobre los elementos de una cultura a través de los dispositivos y las instituciones culturales.

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y Máster en Filosofía por la Universidad de Navarra, Laje ha participado como autor y coautor en varios libros, entre los cuales destaca el éxito de ventas El libro negro de la nueva izquierda.

Ha visto publicadas sus columnas en medios locales, nacionales e internacionales. Es actualmente columnista en La Gaceta de la Iberosfera, El American, PanAm Post, Alt Media y el diario digital español El Liberal.

Sus ensayos sobre filosofía política han sido premiados cinco años consecutivos en México por Caminos de la Libertad. Ha dictado conferencias en distintos países, tales como Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, México, El Salvador, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y España.

Este próximo viernes día 25, impartirá una conferencia-presentación de La batalla cultural, en el que estará acompañado de Jorge Buxadé y Carla Toscano, en Club El Estudiante, en la calle del Alto s/n, en Alcobendas, Madrid. La recepción será a las 18,00 horas y el inicio del acto a las 18,30 horas.