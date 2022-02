Fracasa el intento de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de eludir la cita que tiene en los tribunales el próximo 4 de marzo. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que investiga a la primera edil por la concesión «arbitraria» de subvenciones, ha rechazado el recurso de sus abogados, que pedían el archivo de la causa y, por lo tanto, mantiene a la alcaldesa imputada.

Ada Colau está llamada a declarar ante el juez en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude en la contratación tras la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que denunció a la primera edil del Ayuntamiento de Barcelona por presuntamente conceder subvenciones y ayudas de forma «arbitraria, discrecional y sin concurrencia pública» a entidades próximas al grupo político de los comunes entre los años 2014 y 2021.

En concreto, se investiga si Colau pudo conceder las subvenciones sin realizar los trámites correspondientes, como el preceptivo justificante de interés público, entre otros. Entre las entidades beneficiadas figuran el Observatorio DESC, la entidad en la que trabajó la alcaldesa antes de dar el salto a la política. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) serían otras de las asociaciones afines a Ada Colau beneficiadas por las ayudas del Ayuntamiento de Barcelona.

Por todo ello deberá responder la alcaldesa en los tribunales, pese al intento de sus abogados de frenar su declaración. En el auto en el se rechaza su recurso, adelantado por El Mundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona señala que «el auto de admisión lo único que hace es dar inicio a una investigación cuando entiende el juzgador que existen unos hechos que presentan indiciariamente los caracteres de delito, no implicando nada más». El juzgado recuerda a los abogados de Colau que el archivo de la Fiscalía no significa que no exista un posible delito y que por eso el decreto del Ministerio Público permite a los denunciantes iniciar acciones ante «el órgano judicial» si lo consideran oportuno.

Código ético de Barcelona en Comú

De acuerdo con el Código Ético de Barcelona en Comú, la alcaldesa Ada Colau debería renunciar a su cargo y dimitir de manera inmediata, tal y como está especificado en el artículo 3.6 del reglamento interno de su formación, toda vez que ha sido imputada por casos de posible corrupción.

De momento, sin embargo, y como ella misma ha reconocido, parece que la dimisión de la alcaldesa no se producirá. Incluso a pesar de que el juzgado mantiene a la alcaldesa imputada.