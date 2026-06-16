La Justicia paraliza los trabajos de perforación y sondeos en el Valle de los Caídos por «riesgo de daños»

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado este martes la paralización cautelar de los trabajos de perforación y sondeos que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba llevando a cabo en el Valle de los Caídos.

En un auto fechado a lunes 15 de junio, los magistrados justifican la suspensión ante el riesgo evidente de que se puedan causar «daños en el conjunto monumental» si estas labores continúan ejecutándose sin las cautelas y autorizaciones técnicas necesarias.

Protección máxima y presunta falta de licencias

La decisión judicial responde a la estimación del recurso presentado por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica. En su escrito, esta organización argumentaba que el monumento histórico «goza de la máxima protección», al tratarse de elementos catalogados y declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Según recoge el fallo del tribunal, la asociación denunciante advirtió de una presunta irregularidad urbanística de base: «No consta que ante el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se haya presentado actuación comunicada o solicitud de licencia, con aportación del correspondiente proyecto firmado por arquitecto».

Ante esta situación, el TSJM ha dictaminado que «es necesario evitar» que se sigan acometiendo unos trabajos que, presuntamente, no habrían obtenido todavía las autorizaciones sectoriales preceptivas para intervenir en un entorno de tal fragilidad patrimonial.

Razones de urgencia y carácter temporal

El tribunal explica en su auto que procede acordar esta medida cautelar en el Valle de los Caídos porque concurren «evidentes razones de urgencia». Al estar los trabajos ya en marcha, los magistrados consideran que el riesgo de deterioro es inminente si no se aplican prevenciones ad hoc.

«No se causa perjuicio alguno a los intereses generales, ya que la presente medida cautelar ha de ser ratificada, alzada o modificada en un breve plazo, tras recabarse las alegaciones del abogado del Estado», matiza el fallo, dejando la puerta abierta a una rápida revisión de la suspensión una vez que el Gobierno presente su defensa.

La postura del Gobierno: «Son sólo datos imprescindibles»

Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez han aclarado que estos sondeos, que comenzaron el pasado 8 de junio, son un paso estrictamente técnico y necesario para poder redactar el futuro proyecto de resignificación de Cuelgamuros.

Desde el Gobierno insisten en diferenciar estas labores de perforación del proyecto final, aclarando que las obras de resignificación como tal «no se han iniciado». Los trabajos ahora paralizados por la Justicia madrileña se enmarcan únicamente en una fase previa destinada a la toma de «datos imprescindibles para la elaboración del proyecto».