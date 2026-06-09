Pintadas de «¡El Valle no se toca!» en las obras para desacralizar el Valle de los Caídos
Las máquinas afectadas ya se han trasladado a taller para valorar el coste de los daños
Las máquinas encargadas de empezar la desacralización del Valle de los Caídos han amanecido este martes con pintadas de «¡El valle no se toca!» después de que el Gobierno iniciase este lunes los estudios geológicos para la profanación del lugar.
Las máquinas afectadas ya se han trasladado a taller para valorar el coste de los daños. Según fuentes del Ejecutivo, no se ha puesto denuncia todavía. Sí se ha avisado a la Guardia Civil, que ha realizado una inspección ocular de la zona.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado a través de un mensaje en su perfil de X (anteriormente Twitter), que «el odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia».
Para llevar a cabo esta primera prospección geológica en la explanada frente a la capilla del Santísimo, el Gobierno no requiere licencia de obra ni comunicación previa al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ni a Patrimonio Nacional.
El plan para desacralizar el valle
El plan de resignificación del Valle de los Caídos (ahora el Valle de Cuelgamuros) se articula en torno al proyecto arquitectónico ganador titulado La base y la cruz, diseñado conjuntamente por los estudios Pereda Pérez Arquitectos y Lignum. Este plan, impulsado bajo el marco de la Ley de Memoria Democrática, busca transformar el espacio en un «lugar de memoria, reconciliación y reflexión crítica sobre la Guerra Civil y la dictadura».
Los pasos para ello son los siguientes:
- Demolición de la escalinata principal: Se eliminará la actual escalinata exterior de acceso a la basílica para romper con el eje visual «ascendente y autoritario» original.
- Creación de un gran basamento horizontal: Se construirá una gran plataforma o soportal abierto en la explanada frente a la basílica, buscando proyectar una «sombra horizontal democrática».
- Nuevo recorrido de acceso: La entrada principal al templo se reconfigurará mediante un acceso subterráneo excavado en la roca y una escalinata interior.
- Patio circular: Se edificará un gran patio circular abierto al cielo de 40 metros de diámetro destinado a actos culturales, encuentros y exposiciones temporales de memoria democrática.
- Mantenimiento de la gran Cruz: La icónica cruz de piedra que preside el valle no será demolida y se mantendrá en su sitio tras un acuerdo de principios entre el Gobierno de España y el Vaticano.
- Eliminación de estructuras anexas: Se derribarán muros, contrafuertes y construcciones secundarias no esenciales para abrir visualmente el conjunto monumental al paisaje natural de la sierra.
Temas:
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- Valle de los Caídos