Pintadas de «¡El Valle no se toca!» en las obras para desacralizar el Valle de los Caídos

Las máquinas encargadas de empezar la desacralización del Valle de los Caídos han amanecido este martes con pintadas de «¡El valle no se toca!» después de que el Gobierno iniciase este lunes los estudios geológicos para la profanación del lugar.

Las máquinas afectadas ya se han trasladado a taller para valorar el coste de los daños. Según fuentes del Ejecutivo, no se ha puesto denuncia todavía. Sí se ha avisado a la Guardia Civil, que ha realizado una inspección ocular de la zona.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado a través de un mensaje en su perfil de X (anteriormente Twitter), que «el odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia».

Para llevar a cabo esta primera prospección geológica en la explanada frente a la capilla del Santísimo, el Gobierno no requiere licencia de obra ni comunicación previa al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ni a Patrimonio Nacional.

El plan para desacralizar el valle

El plan de resignificación del Valle de los Caídos (ahora el Valle de Cuelgamuros) se articula en torno al proyecto arquitectónico ganador titulado La base y la cruz, diseñado conjuntamente por los estudios ⁠Pereda Pérez Arquitectos y Lignum. Este plan, impulsado bajo el marco de la Ley de Memoria Democrática, busca transformar el espacio en un «lugar de memoria, reconciliación y reflexión crítica sobre la Guerra Civil y la dictadura».

Los pasos para ello son los siguientes: