La directora de la Guardia Civil se esconde tras el Papa para no comparecer por la guerra sucia del PSOE

Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, ha pospuesto su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, a la que ha sido citada por el Partido Popular (PP) para hablar de las cloacas del PSOE y que estaba prevista para el jueves 11 de junio, justificándose en el operativo por la visita a España del Papa León XIV.

Desde la Guardia Civil deslizan que Mercedes González debe estar en la cédula de seguimiento de la visita del Papa en la demarcación de la Guardia Civil, especialmente en la visita del Pontífice a Canarias. Por su parte, Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, ha indicado este martes que el PP, al citar a González para el día 11, tenía que haberse percatado de que esta semana coincidía con la visita del Papa y que ello requiere de una coordinación especial desde el Instituto Armado en materia de seguridad.

«El Gobierno tiene que gobernar», ha justificado Espadas, añadiendo que la fecha para una comparecencia parlamentaria tiene que ser acordada y que se pospondrá más allá del jueves. Además, el portavoz socialista afirma que Mercedes González comparecerá, pero lo hará «unos días después» del 11 de junio, ya que, dice, «el interés general está por encima del interés partidista» del PP.

Fuentes del PSOE en el Senado han indicado que es probable que la directora general de la Guardia Civil comparezca la próxima semana, entre el 15 y el 19 de junio. A las 13:30 horas de este martes, se reunirá la mesa de la Comisión de Interior que probablemente decidirá la nueva fecha.

La cita para este jueves fue decidida el viernes pasado en una reunión de mesa y portavoces de la Comisión de Interior, en la que tiene mayoría el PP, una vez que la semana pasada trascendiera el informe de la UCO según el cual González se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

El PP cita a González

El Partido Popular llamó el viernes a comparecer en el Senado a Mercedes González, después de que la directora general de la Guardia Civil reconociera, tras la revelación previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, que mantuvo una reunión con Leire Díez, ex militante socialista y una de las líderes de la cloaca del PSOE.

Los populares afirmaron en primera instancia que la intención es que González acuda a la Cámara Alta la próxima semana y esperaban que la citada no viniera «como directora de la Guardia Civil porque no debe seguir en su puesto ni un segundo más». El PP hizo uso de la mayoría absoluta que posee en el Senado para convocar de manera urgente una reunión de la Mesa de la Comisión de Interior y fijó el jueves 11 de junio la fecha de la comparecencia.

Los populares justificaron la comparecencia en que González debe «rendir cuentas» sobre las «diferentes versiones» que ha dado el Gobierno al respecto de sus encuentros con Díez. «Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. Su situación es insostenible», sentenció el PP en el momento de informar de la comparecencia.