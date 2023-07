La Junta Electoral frena la maniobra del PSOE para recuperar un escaño tras pedir revisar los votos nulos

El PSOE se queda sin la última baza que se le había ocurrido para intentar retener el escaño 16 por Madrid, el 137 del PP y el que inclina la balanza en favor del centroderecha. La Junta Electoral Provincial de Madrid acaba de rechazar la petición socialista para revisar los 30.000 votos nulos que se han registrado en la Comunidad de Madrid, con los que el PSOE buscaba a la desesperada recuperar ese escaño perdido tras el recuento del voto CERA. Según la resolución, «no hay razón sobre posibles irregularidades». Señalan al PSOE por vertir «especulaciones infundadas».

Era la última opción que tenía el PSOE para dar la batalla por el escaño perdido en Madrid, y la esperanza le ha durado apenas unas horas. En la mañana de este domingo se conocía que los socialistas iban a solicitar a la Junta Electoral de Zona de Madrid que se recontase el voto nulo. Unas sacas que contienen más de 30.000 papeletas recogidas el 23J y que fueron anuladas por diversos motivos.

La Junta Electoral de Zona también recibió un escrito de alegaciones del PP solicitando que no se diera curso a esa petición, al no existir motivación alguna que llevase a pensar en que entre esos 30.000 votos había papeltas válidas.

Finalmente, y en un escrito firmado este mismo domingo que ha adelantado OKDIARIO, la Junta Electoral de Zona «desestima» la solicitud de revisión de todo el voto nulo de la Comunidad de Madrid formulada por el PSOE, «sin perjuicio de proceder a revisar las incidencias que procedan».

«Especulación infundada»

En el escrito, la Junta Electoral reprende al PSOE al entender que «no hay razón sobre posibles irregularidades en el voto nulo que exijan de esta Junta Electoral la revisión extraordinaria que se nos pide: únicamente la especulación (infundadas, según todas las valoraciones estadísticas que se nos han ofrecido por el Delegado Provincial del Censo, miembro de la junta y de la Mesa) de que es posible que la reducida ventaja del partido ganador del último escaño pudiera revertirse en favor del solicitante».

Resolucion de la Junta Electoral de Madrid.

La primera reacción del PP tras conocerse el portazo a esta maniobra del PSOE ha llegado de la mano del secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, que ha enviado un mensaje en sus redes sociales apuntando que «la Junta Electoral desestima la petición del PSOE de revisarlo todo y atiende las alegaciones presentadas por el PP. Lo curioso es cómo en esta fase VOX se ha puesto de canto. Complicado saber a qué juegan en un momento tan trascendental».

Rebuscar votos

Las cuentas no salen en Ferraz: donde antes servía una abstención de los 8 de Junts de Carles Puigdemont, ahora requiere de al menos un sí extra. Y el ex presidente fugado ya ha adelantado que no está por la labor. El precio de la investidura de Pedro Sánchez se dispara y el PSOE buscó este domingo una solución desesperada: solicitar a la Junta Electoral Provincial de Madrid que revise las sacas de votos nulos para ver si puede rascar alguna papeleta y darle la vuelta al resultado.

Esta maniobra deja entrever que Sánchez no se fía de Puigdemont, recuerda que ya le tocó al PSOE negociar con su partido tras las generales de 2019. Y que el voto de los ocho diputados del Junts en la sesión de investidura de Sánchez en enero 2020 fue ‘no’.

Por eso, Sánchez se mostró dispuesto a batallar hasta el final el escaño 16 del PP de Madrid, que ahora lleva el nombre de Carlos García Adanero. El PSOE instó a la Junta Electoral de Zona de Madrid a que revisara los 30.305 votos considerados nulos que se introdujeron en las 3.500 mesas electorales de la Comunidad, con la esperanza de que afloren papeletas anuladas de forma irregular y que fuesen dirigidas a apoyar a los socialistas.

Se ha tratado de una maniobra inédita en la región, pero con precedentes fuera del marco de unas elecciones generales. En las pasadas elecciones del 28M, el PP perdió en el último minuto la alcaldía de Alcorcón que iba a ocupar Antonio González Terol. Por un margen de 42 votos. El PP decidió solicitar la revisión de 1.000 papeletas declaradas nulas. Así se hizo, pero el resultado no cambió.