Arranca la investigación judicial contra David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha requerido información a la Diputación de Badajoz sobre el proceso de contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra. Este director de orquesta comenzó a trabajar en 2017 como jefe de la oficina de Artes Escénicas de la institución provincial con un contrato de alta dirección para coordinar los conservatorio públicos. Manos Limpias ha denunciado su fichaje y su desempeño por presunta malversación contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Tal como acredita un oficio judicial fechado este 30 de mayo, la juez ha pedido a la Diputación de Badajoz que, a la mayor brevedad, emita un informe sobre «toda la información relativa al proceso de contratación laboral como coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, incluida la referente al proceso de selección, emitiéndose informe detallado sobre sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo».

También pide datos sobre la reciente creación de una comisión de investigación por unanimidad del Pleno de la Diputación relacionada con David Azagra. La juez requiere así todas las actuaciones desarrolladas por esa comisión, su estado actual y finalidad.

Los querellados por Manos Limpias en este caso son David Azagra, el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de apoyo jurídico e inspección del área de Recursos Humanos de la institución provincial, Alejandro José Cardenal.

El sindicato de Miguel Bernard presentó su denuncia a finales de mayo por supuesta malversación. En respuesta, la jueza ha abierto diligencias previas para determinar la veracidad de los hechos denunciados y ha solicitado en su investigación preliminar todos los documentos relativos al hermano de Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas indican que aún no se le ha notificado nada a los afectados. Se desconoce por ahora si el hermano de Sánchez está en la investigación judicial en calidad de investigado, antiguamente imputado.

Como publicó este viernes OKDIARIO, un abogado de Miguel Bernard se trasladó a Badajoz esta semana para ejercer la acusación popular. Para ello, la juez les ha solicitado una fianza de 10.000 euros que van a depositar de inmediato. Lejos de archivar de plano la denuncia del sindicato anticorrupción, la magistrada le da un importante impulso.

La denuncia incluye acusaciones de delitos continuados contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación, fraude y exacciones ilegales, señalando también a Gallardo y Cardenal como «cómplices y encubridores».

Denuncia al hermano de Sánchez

Manos Limpias argumenta que Azagra fue contratado en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios en régimen de alta dirección cuando Pedro Sánchez aún no era presidente del Gobierno. Según la denuncia, Azagra no cumple con sus funciones y no se ha autorizado formalmente su teletrabajo desde Elvas, Portugal, donde supuestamente reside. La controversia incluye también señalamientos sobre su patrimonio. Llama la atención que Víctor de Aldama, uno de los empresarios investigado en el caso Koldo, tiene empresas en esa localidad del país vecino de 20.700 habitantes.

El caso ha reavivado polémicas anteriores sobre la contratación de Azagra, que se sospecha podría estar tributando en Portugal a pesar de su contrato en España. La consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, y diversos dirigentes del PP han afeado esta situación, aunque señalan que, si bien no es ilegal, puede ser considerado poco ético. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha pedido «patriotismo fiscal», mientras que el delegado del Gobierno de Sánchez en la región, José Luis Quintana, ha defendido la legalidad de tributar en Portugal.

David Azagra, hermano de Pedro Sánchez.

El PP de la Diputación de Badajoz ha sido quien ha impulsado la creación de una comisión de investigación para aclarar la situación de Azagra. El pleno de constitución de dicha comisión se celebró el 14 de mayo, aunque no se ha avanzado en la investigación debido a la dificultad de acceso a los datos de acceso y salida de los empleados provinciales por decisión de las autoridades provinciales.

Por su parte, Vox ha solicitado la comparecencia de David Azagra ante la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura para explicar el programa Ópera Joven del que es responsable. Además, han pedido la comparecencia de la diputada de Cultura de la Diputación de Badajoz durante la contratación de Azagra y del actual diputado de Cultura y secretario general del PSOE en Badajoz, Ricardo Cabezas.