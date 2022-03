El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, analiza en esta entrevista con OKDIARIO la crisis que ha vivido el Partido Popular en las últimas semanas. Además, se muestra rotundo al asegurar que no existe responsabilidad penal por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el contrato vinculado a su hermano.

Pregunta.- ¿Pablo Casado tenía celos de Isabel Díaz Ayuso?

Respuesta.- No diría que tuviese celos. No, sinceramente lo digo. En las conversaciones que tuve con Pablo Casado jamás entendí que tuviera un problema de celos con Isabel Díaz Ayuso.

P.- Pero ha habido una persecución por parte de Génova, ¿cómo lo calificaría usted?

R.- Pienso que desde Génova no se trató como se debía a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

P.- ¿Y usted cree que Teodoro García Egea ha matado políticamente a Casado?

R.- Creo que ésa es una cuestión en la que coincide mucha gente…

P.- ¿Y usted? Coincidimos mucha gente, pero le estoy preguntando al señor Almeida…

R.- Creo que es una cuestión en la que coincide mucha gente, que Teo tiene virtudes, pero que también tiene defectos, como todas las personas, y que es obvio que si finalmente la actual dirección nacional ha acabado como ha acabado es porque desde la Secretaría General también alguna responsabilidad hay al respecto.

P.- Si Pablo Casado hubiera destituido a García Egea hace seis meses o un año, ¿estaría fuera de la Presidencia del PP?

R.- Es muy difícil hacer ejercicios de política ficción.

P.- Pero, ¿usted qué cree? Usted es muy listo.

R.- Usted insiste mucho en que yo soy muy listo, pero tengo muchas limitaciones, muchas más de las que usted piensa… (Risas)

P.- Por ejemplo, el haber aceptado ser portavoz nacional en contra de mi criterio, que yo se lo dije…

R.- En contra de su criterio, efectivamente. Eso quiere decir que no soy tan listo como usted considera. Yo creo que tenemos que pasar página de lo que ha sucedido. Que hablemos ahora de si Pablo Casado hizo unas cosas, de si Teo hizo otras cosas, de si Teo es responsable o no… Creo que es indiscutible que se han cometido errores, eso es una cuestión objetiva, porque si no, no se produce la situación que tenemos en el Partido Popular en estos momentos. Pero también le digo una cosa. Yo estoy seguro de que los lectores de OKDIARIO quieren que hable de sus problemas y que deje ya de mirar a los problemas que hemos tenido nosotros, que deje de mirar hacia dentro del partido y que mire hacia fuera. Estoy seguro de que lo que se preguntarán es qué va a hacer el Partido Popular a partir de ahora, no qué hemos hecho. Porque eso no tiene remedio y porque uno de los problemas que hemos tenido es que nos miramos demasiado a nosotros mismos.

P.- Usted, que es abogado del Estado y lógicamente maneja perfectamente el Derecho Penal, entre otras cosas porque tuvo que estudiar ¿cuántos? ¿300 temas?…

R.- 485, los tengo grabados.

P.- ¿Y de Derecho Penal, cuántos?

R.- De Derecho Penal no eran demasiados… unos 30 aproximadamente.

P.- Pues con sus conocimientos de Derecho Penal, ¿cree que Ayuso es una corrupta y que su hermano ha incurrido en un caso tipificado como corrupción en el Código Penal?

R.- En mi opinión técnica y jurídica no hay reproche penal alguno en relación con el contrato que está estudiando la Fiscalía. Es un contrato que ha pasado todos los controles administrativos, el Consejo de Gobierno no interviene en su aprobación, y la relación no es de la Comunidad de Madrid con el hermano de la presidenta, sino de la empresa con el hermano de la presidenta. Por tanto, creo que desde el punto de vista penal no hay reproche alguno en relación con ese contrato.